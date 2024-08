Arriben els plats forts de Sant Magí a Tarragona: programa, horaris i actes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Continua la programació de les festes de Sant Magí amb actes per a tots els públics. Aquests dijous i divendres, 15 i 16 d'agost, destaquen l'Enramada, la Travessa d'Andròmines, la representació de Les Contalles de Sant Magí i la inauguració de l'exposició "Instants del primer 2d9fm a les Cols".

Avui dijous, 15 d'agost, a les 10 h tindrà lloc l'Enramada. Un any més, la Moixiganga guarnirà el carreró de Sant Magí, que custodia la capelleta votiva del mateix sant, d'una manera molt especial. Un acte obert a tothom i que reivindica l'antiga tècnica d'enramar, i alhora dona visibilitat a l'espai.

També a les 10 h, a la platja del Miracle, arribarà la dotzena edició de la Travessa d'Andròmines. Com cada any, hauran de demostrar qui té la millor embarcació de tot el Mediterrani, enguany però, també hauran de superar grans reptes i fer que l'aigua beneïda de Sant Magí no vessi en tota la cursa fins la boia. L'acte l'organitza la Fundació Alverna.

A partir de les 11 h, a la platja de l'Arrabassada, tindrà lloc el 64è concurs de castells i escultures de sorra. Ja a la nit, a les 22.30 h, a la plaça de la Pagesia, l'Esbart Santa Tecla representarà Les Contalles de Sant Magí. L'espectacle representa la vida del patró a través de la música i la coreografia en set quadres escènics.

Divendres 16 d'agost, el Pati Jaume I acull la inauguració de l'exposició "Instants del primer 2d9fm a les Cols". Es tracta d'un recull de fotografies de diferents fotògrafs que van immortalitzar aquell moment històric per als Xiquets de Tarragona i per a la història castellera de la ciutat. L'acte tindrà lloc a les 19.30 h i la mostra romandrà oberta fins al 4 de setembre.

La nit de divendres, a les 20 h, al parc del Francolí aterra el Jordi's Festival. Una nova proposta musical que portarà Lírico en la Casa, el rei del dembow dominicà. Juntament amb el reggaeton del @Jayxme i la música dels millors discjòqueis del territori, @rubenromerodj, @ricky_rf i @aleixballestedj. Per acabar el dia, a les 23 h a la plaça del Rei, hi haurà la revetlla Matalassera de Sant Magí amb La Prole Brand i els discjòqueis dels Xiquets de Tarragona.

