Les colles tarragonines, amb objectius bastants definits per Sant Magí

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Poques sorpreses o cartes amagades tenen les quatre colles de Tarragona per a la diada de Sant Magí. A 10 dies vista cal ajustar alguns detalls i concretar els ordres dels castells, però totes arriben amb uns objectius clars si fem cas de com ha evolucionat la temporada 2024.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ambiciona la gamma extra que treballa des de fa setmanes, però estava a l’espera del moment idoni per ensenyar-la. El primer cromo podria ser el 2 de 9 amb folre i manilles, que l’any passat també van intentar el 19 d’agost i va quedar només carregat. S’especulava que arribés a principis de mes, però primer s’havien de repetir els dos castells bàsics de nou, el 3 de 9 i el 4 de 9 amb folre, que completarien la seva actuació de festa major. Per acabar, el pilar de mèrit, que seria de 7 amb folre, donada la complexitat de plantejar el de vuit a la plaça de les Cols.

Els Xiquets de Tarragona tenen un programa també ben definit amb dos castells que ja han portat enguany a plaça i un tercer que seria l’estrena. Faltarà conèixer amb quin ordre ensenyen les cartes. El 5 de 8 i el 3 de 9 amb folre, tot i que han donat algun maldecap durant l’any, són objectius clars i evidents i voldran arrodonir la diada amb el 4 de 9 amb folre. Una actuació que ja van ensenyar també la temporada passada per Sant Magí. De fet, és l’última vegada que van aconseguir aquesta tripleta màgica.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau no té cap dubte des de fa dies o, fins i tot, setmanes: 3 de 8, 4 de 8 i 2 de 7. Durant la temporada els han anat ensenyant per aquest ordre i ara és el moment de tornar-los a veure junts en una actuació. Una de les seves il·lusions de l’any és l’assalt al 5 de 8, però està clar també des d’inici de temporada que és un objectiu de Santa Tecla o de Concurs de Castells.

Finalment, els Xiquets del Serrallo tenen a l’horitzó el 2 de 7 com a gran reclam. Estan intentant encaixar les peces per tornar-lo a fer per Sant Magí, on han portat durant els últims anys grans dosis d’emoció amb aquesta estructura. En cartera, per si de cas, el 5 de 7, el 3 de 7 amb l’agulla o el 4 de 7 amb l’agulla, que ja han fet aquesta temporada.

Abans de la diada de Sant Magí, les quatre colles de la ciutat tenen actuacions per polir detalls, estrenar castells i definir encara més els reptes. La Jove actua aquest diumenge 11 d’agost a Llorenç del Penedès, el dia 15 al Cos del Bou i dissabte 17 a la festa major de la Canonja, on també hi seran els Xiquets del Serrallo. Els Xiquets de Tarragona estaran a la festa major de Ferran dijous 15 d’agost i la colla de Sant Pere i Sant Pau acompanyarà a la colla Jove al Cos del Bou i també a la Vella de Valls a Vallmoll dissabte 17 d’agost.

Et pot interessar