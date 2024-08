Ja es coneix l'ordre d'actuació per la diada de Sant Magí

Representants de les colles amb l'ordre d'actuació per la diada de Sant Magí.@finetipelmig

El proper dilluns 19 d'agost tindrà lloc la diada castellera de Sant Magí on actuaran les quatre colles tarragonines. La jornada començarà a les 12 hores i s'allargarà fins passades les 13 hores.

Ahir dilluns es va donar a conéixer l'ordre d'actuació per la diada. La primera en fer-ho serà la Colla Jove Xiquets de Tarragona seguida per la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Els tercers seran la Colla Xiquets de Tarragona i, per últim, ho faran els Xiquets del Serrallo.

Abans de la diada de Sant Magí, les quatre colles de la ciutat tenen actuacions per polir detalls, estrenar castells i definir encara més els reptes. La Jove actua el dia 15 al Cos del Bou i dissabte 17 a la festa major de la Canonja, on també hi seran els Xiquets del Serrallo. Els Xiquets de Tarragona estaran a la festa major de Ferran dijous 15 d’agost i la colla de Sant Pere i Sant Pau acompanyarà a la colla Jove al Cos del Bou i també a la Vella de Valls a Vallmoll dissabte 17 d’agost.

