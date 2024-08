Temps violent, calamarsa i precipitacions abundants: la borrasca que arriba aquest dimecres a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill alt per intensitat de pluja de cara a aquest dimecres a gran part de Catalunya, però especialment a les comarques centrals, les del litoral i algunes del nord, per la influència d'una depressió aïllada en nivells alts (dana).

Segons informa el Servei Meteorològic, serà una jornada de xàfecs i tempestes força extenses, temps violent i calamarsa. Per això, les acumulacions de precipitació a alguns punts podran superar els 50 mm. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i la subdirectora Imma Solé ha recomanat «informar-se» abans de sortir de casa i prendre precaucions si s'han de fer activitats a l'exterior.

El Meteocat indica que els dies vinents es veuran afectats per la formació d’una dana. Aquest dimarts s'apropa la part davantera del solc en altura que acabarà generant una depressió aïllada a nivells alts. Al llarg del dia d'avui hi haurà ruixats sobretot al terç nord i oest del país.

Serà dimecres quan les tempestes s'estendran a bona part del territori. Dijous el temps encara es mantindrà inestable; entrarà vent de component nord als dos extrems i serà al voltant del sector central del país on es podrien repetir els ruixats.

Per tot plegat Protecció Civil ha activat el pla Inuncat. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que les rieres i barrancs poden tenir una resposta immediata allà on plogui amb intensitat; mentre que la Confederació Hidrològica de l'Ebre (CHE) ha intensificat la vigilància i ha advertit la possibilitat que es produeixin importants crescudes sobtades de caràcter local en barrancs i lleres menors del Pirineu, Prepirineu de Lleida i les comarques de Terres de l'Ebre i Tarragona.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha recomanat «informar-se» si s'ha de sortir de casa les properes hores i vigilar amb «les activitats a l'exterior», especialment aquest dimecres. Així mateix, ha dit que en cas d'estar conduint per una zona amb pluges intenses «extremar les precaucions» i, si cal «aturar el vehicle» amb seguretat, fent servir els intermitents i estacionant en un lloc on no es dificulti el trànsit.

Et pot interessar: