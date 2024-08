Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un semàfor ha caigut aquest dimarts al migdia al carrer de Torres Jordi, al centre de Tarragona. En aquests moments, la Guàrdia Urbana es troba en el lloc dels fets per tal de retirar-lo i, a més, regular el trànsit perquè no es vegi afectat per aquest succés. Això sí, es desconeixen les causes que han provocat que el semàfor hagi caigut a la carretera.

