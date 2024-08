El trencament d'una canonada provoca un abocament d'aigües residuals a la platja dels Capellans de Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El trencament d'una canonada ha provocat l'abocament d'aigües residuals a la platja dels Capellans de Salou. El succés ha estat enregistrat i pujat a les xarxes socials ràpidament, ja que s'ha pogut veure, clarament, com una taca envaïa aquesta platja del municipi salouenc.

En aquests moments, a la platja dels Capellans hi ha bandera groga i no vermella, per tant, el bany està permès, tot i que es recomana anar amb precaució. La Policia Local de Salou s'està desplaçant fins a la zona per a valorar la importància de l'abocament.

