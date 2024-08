Romà Solé serà el perpetuador de les festes de Santa Tecla 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Romà Solé serà proclamat perpetuador de les festes de Santa Tecla d’aquest 2024. Originari de Lleida però tarragoní des dels dos anys, Romà Solé Blanco és llicenciat en Filosofia per la UB i diplomat en Antropologia Urbana per la URV. Ha dedicat la seva carrera a treballar en temes de discapacitat, primer a la Federació Ecom i després a l’Ajuntament de Tarragona.

El 1991, des del Servei Municipal de la Discapacitat va iniciar el camp de treball internacional «Festa per a Tothom» durant les festes de Santa Tecla, amb voluntaris d'arreu d'Europa, per integrar les persones amb discapacitat en la vida festiva, i que, amb el pas dels anys i fins avui, el programa municipal rep el suport de la companyia DOW.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha posat en valor la tasca de Romà Solé «tot promovent la inclusió i la interacció social entre persones amb i sense discapacitat i treballant per visibilitzar la discapacitat com una dimensió inherent de la societat».

Romà s’ha involucrat en projectes com l’Eclèctic Festival, dedicat a les arts escèniques des de la discapacitat, que va tenir sis edicions des del 2010.

Actualment forma part de la Colla de la Geganta Frida, una figura festiva inclusiva, i ha contribuït al seu èxit més enllà de Tarragona. Al juny passat, va recollir en nom de la colla un premi a Riga per la cultura inclusiva, atorgat per l’European Network of Cultural Centres. A més de la seva tasca professional, Romà s’ha involucrat en col·lectius literaris i en el moviment per a una cultura de pau, tot convivint amb una paràlisi cerebral.

La proclamació s’efectuarà, com és habitual, dins del tradicional acte de La Crida, que marcarà el tret de sortida d'aquestes festes 2024.

