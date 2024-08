Mushkaa i Figa Flawas actuaran a Tarragona per Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El dissabte 21 de setembre a la nit, tindrà lloc un dels concerts més esperats de Santa Tecla, amb Mushkaa i Figa Flawas al Parc Francolí. Després de l’anunci de les actuacions previstes a l’Anella Mediterrània el primer cap de setmana de festa major amb Estopa i El Pot Petit, ara s’anuncia aquesta destacada proposta de caràcter gratuït al Parc Francolí per al segon dissabte de festa, un dels dies tradicionalment més multitudinaris.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha volgut posar èmfasi en la importància de dur a terme un concert d’aquesta magnitud «perquè son dos dels grups més destacats del moment i omplen tots els espais on actuen» i ha afegit, «responem a un públic fidel a aquesta música, tal i com ens va demostrar l’any passat, amb The Tyets».

El doble concert engegarà a partir de les 23h i comptarà amb la gran i alhora joveníssima Muskhaa, una artista que ja ha definit el seu estil musical com reggaeton porc i música tristoia, amb una combinació exitosa de reggaeton, dancehall, R&B contemporani i rap.

I seguiran la nit els vallencs Figa Flawas, un duet format per dos amics de la infància, Xavier Cartanyà i Pep Velasco, amb un so molt fresc de música urbana festiva com el reggaeton, trap, pop, urban, disco, rumba, drill.

Tancarà la nit DJ Rayo, per aquells que encara els hi quedi energia, el DJ serrallenc seguirà omplint de música aquest racó de la ciutat.

