L'Ajuntament de Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions en base a les prediccions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, que indiquen l'arribada de pluges intenses al municipi demà dimecres durant la tarda i la nit.

Es recomana a la població seguir els consells de prevenció com ara evitar baixar a soterranis, no quedar-se en zones baixes i no deixar a l'exterior (al jardí, al pati...) objectes que l'aigua pugui arrossegar. També es recomana circular per les rutes principals i l'autopista, i no travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones inundables, ni a peu ni en cotxe.

En cas de trobar-se a la costa, cal tenir en compte que es poden produir inundacions pel mal estat de la mar i grans onades que poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perill, es recomana ser prudent, ja que el temporal marítim pot fer que algú sigui arrossegat per un cop de mar.

Es recomana no accedir als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força i respectar els tancaments d'accés a aquests punts. En cas de necessitar assistència d’emergència s'insta a trucar al telèfon 112. S’aconsella consultar els consells d'autoprotecció.

