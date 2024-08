El Port de Tarragona, obligat a reflotar un pesquer per l’abandó dels amos

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona s’ha vist obligat a treure a licitació els treballs de remoció d’un pesquer que es va enfonsar l’estiu passat al port de pesca. Concretament, es tracta de l’embarcació anomenada CHIMO, que, en avançat estat d’abandonament, es va afonar el juny passat davant de la Confraria de Pescadors.

Els fets van passar al juny i, tot i l’espectacularitat de l’incident, no hi va haver ferits i cap altra embarcació es va veure afectada. Es van col·locar barreres flotants per evitar possibles vessaments d’hidrocarburs i es va netejar la làmina d’aigua d’objectes i materials. Però no es va treure el vaixell del mar i ara l’Autoritat Portuària ha activat els treballs per a fer-ho definitivament.

Sense resposta

Fa tres mesos, el Consell d’Administració del Port va acordar la remoció del pesquer i va requerir als seus propietaris que presentessin un Pla de salvament, reflotament i remoció. En no rebre aquest document, l’Autoritat Portuària s’ha vist obligada a activar l’execució forçosa del mateix, prevista a la Llei 39/2015, d’1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els treballs han sortit a licitació amb un pressupost base de 59.500 euros, sense impostos. La finalitat de la contractació és extraure tots els residus i líquids contaminants que hi puguin haver encara, així com el remolc dels residus sòlids, el seu assecament i la gestió de residus. Al concurs s’hi han presentat dues companyies.

El 2022, una altra embarcació es va enfonsar al Port. En aquest cas el veler Eleonora a causa d’una via d’aigua oberta al buc del iot després que hi topés, per accident, el vaixell del Salvament Marítim Punta Mayor. El cost de les tasques de reflotament va ser assumit per Salvament Marítim.

