Tarragona escalfa motors per Sant Magí amb una nova edició de la iMAGInada

Les festes de Sant Magí ja s’apropen i no hi ha millor teloner per aquestes que la iMAGInada. Com ja és habitual, des de fa 16 edicions, el festival autogestionat tarragoní farà escalfar els motors a la ciutat des dels jardins del Camp de Mart amb una programació diària repleta d’activitats per a tots els públics.

Els organitzadors defineixen la iMAGInada com a «una associació sociocultural formada per un grup de persones amb un bagatge divers, però amb una inquietud comuna: oferir una alternativa a l’actual model sociocultural i econòmic mitjançant espais d’intercanvi, d’empoderament participatius, dinàmics i autogestionats en el marc de les festes de Sant Magí de Tarragona».

En aquesta línia, l’esdeveniment acollirà el públic durant cinc jornades senceres —de demà dissabte fins al dimecres 14 d’agost—. Els actes transformaran l’espai i l’ompliran d’art i cultura crítica i accessible. Enguany, el lema ‘A contra corrent’ corona la festivitat. Aquest, davant la sequera que està vivint el país, se centra en el valor de l’aigua i reivindica «la força que s’exerceix anant totes a una denunciant els abusos i posant en valor el bé comú».

Demà a la tarda, es donarà el tret de sortida a la programació amb una cercavila que recorrerà alguns carrers de la Part Alta tarragonina fins a arribar al Camp de Mart. Un cop allà, pels volts de les 21 h., se celebrarà un espectacle d’inauguració.

El programa està replet de propostes musicals del tot diverses. Des del pop d’Ouineta —que actua demà a la nit a l’Espai Cabaret—, la investigació artística del grup (des)conocerse, conformat per l’artista de circ Ellior Theodor i la violinista tarragonina Clàudia García-Albea —que actuaran diumenge a l’Espai Plaça— o el flamenc de la mà del bailaor Jesús Blanco, el cantant Jorge Mesa ‘El Pirata’ i el guitarrista Pau Domènech —que pujaran a l’escenari el dilluns a l’Espai Cabaret—. A més, també hi haurà sessions DJ, així com concerts de punk rock amb els Vomita Gitter o d’originals mescles entre cumbia, funk, dubstep, trap o música tradicional catalana, amb la banda Flux.

La iMAGInada no només es caracteritza per la seva música, sinó que també per la forta aposta que fa pels tallers i les activitats diverses per a totes les edats. Per exemple, el diumenge al matí, els més petits podran gaudir dels tallers de jocs, matemàtiques i Rubik a l’Espai Bassa, així com de les activitats que organitzaran L’Agrupament Escolta i Guia Alverna i l’Esplai la Grapadora.

Per la seva banda, els més grans també podran gaudir de tallers de cistelleria, de ceràmica, així com tastos de vins i de croquetes. Durant les cinc jornades d’esdeveniment, el públic podrà gaudir de l’experiència gastronòmica dels foodtrucks, que s’instal·laran a l’espai Cabaret del jardins del Camp de Mart.