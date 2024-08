El Centre Cultural Antic Ajuntament de Tarragona acull activitats familiars sobre la vida romana

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Publius, l’amo de la casa, espera la visita d’algú molt important. «Ell organitza aviat uns jocs romans i té una cita amb un mànager de gladiadors. Que seràs tu!». El nen puja a l’escenari amb desconfiança, que ràpidament s’esvaeix quan s’abilla amb la vestimenta habitual de l’època. «Has de dir ‘Ave, ha sigut un viatge molt llarg, però ja estic aquí. Us porto a Lucius, el gladiador més fort».

El Centre Cultural Antic Ajuntament de Tarragona acull a partir d’aquesta setmana l’activitat familiar de divulgació i lleure anomenada ‘Fem una peli de romans’. «Volem donar a conèixer el nostre patrimoni i història amb activitats engrescadores que permetin viure més intensament la nostra ciutat», exposa Montse Adan, consellera de Comerç.

«Però, abans, necessitem esclaus, que han d’anar treballant», explica el monitor. Els infants, obedient, no paren quiets per la casa improvisada, mentre els protagonistes s’aprenen el guió. «Feu com quan recolliu els joguets, que sembla que ho feu, però no», diu entre riures l’altre monitora.

Tot i que falten els elements tècnics. De les càmeres, llums i claqueta se n’encarreguen els pares, atents al senyal per fer que brillin els seus fills. «Aquesta és la història del triomf de la llibertat!».

Un adult fa de narrador, mentre que el gran Lucius és un altre pare, gegant al costat dels infants. «S’és molt curós amb el context històric i es busca barrejar les noves tecnologies, que els més petits tenen més per la mà, amb la part més pedagògica. Volem que l’activitat vagi dirigida a tothom, a tarragonins i a visitants, i que sigui estable en el temps», afegeix Adan.

D’escena en escena

«Acció!» «Volem veure a Lucius!», exclamen els membres de la casa, fins que el guerrer entra en escena. «És genial, està fet a mida! Tant de bo els meus esclaus treballessin així», exclama Publius, mentre els treballadors el miren malament. Tot aquell que es vulgui inscriure a l’activitat ho pot fer des de la pàgina web del Patronat de Turisme. S’ofereix en diferents llengües i horaris i és totalment gratuïta i s’assigna per ordre d’inscripció. «Tallin. Fins aquí l’escena 1!»