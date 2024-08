Los Mambo Jambo farà l’últim concert del Festival Internacional de Música de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) donarà punt final a la seva programació aquest cap de setmana amb els concerts de Gossos, avui al Parc del Pinaret, a les 22 hores, i amb el grup Los Mambo Jambo Arkestra més Alice & The Wonders, demà dissabte al Parc del Pinaret, també a les 22 hores.

Aquesta edició del FIMC, organitzada directament per l’Ajuntament de Cambrils a través de la regidoria de Cultura, ha portat de l’1 fins demà 10 d’agost, una selecció d’11 artistes que han ofert una gran dosi de diversitat estilística i eclecticisme; amb una gran presència d’intèrprets femenines o de grups liderats per dones, un pes important per la música d’autoria catalana i actuacions gratuïtes o a preus populars.

La 49a edició del FIMC va començar amb un èxit rotund gràcies al concert inaugural per 10 dones que tot just acabaven d’arribar dels Estats Units va actuar al Port de Cambrils i va aconseguir connectar amb el públic que esperava impacient l’inici del show. El concert, que va aplegar 2.000 persones entre cambrilencs i visitants, va estar un esdeveniment popular per estrenar el nou format del festival que impulsa l’Ajuntament de Cambrils.

El conegut quartet barceloní Los Mambo Jambo, tancarà demà el festival en una actuació amb dues seccions de vent i una segona de guitarra fent així el so jambofònic més gran i potent. El concert estarà precedit per l’actuació d’Alice & The Wonders.