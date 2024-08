Denunciat per conduir drogat i amb la roda destrossada a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Reus ha denunciat durant la matinada d’aquest divendres al propietari d’un turisme per anar conduint drogat i amb la roda davantera dreta en un estat «deplorable», tal com la mateixa policia ha indicat a través de les xarxes socials.

En la foto que ha compartit la Guàrdia Urbana pot veure’s com el pneumàtic està completament destrossat, fet que podria haver suposat un greu perill per a la resta de conductors. A més, el conductor va donar positiu en opiacis, pel que la policia li va denunciar per dues infraccions i, a més, va immobilitzar el vehicle.

Et pot interessar: