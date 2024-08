Els Portants ho tenen tot a punt per a la Baixada de l’Aigua

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Portants de l’Aigua de Sant Magí estan comptant les hores per a posar rumb cap al santuari de la Brufaganya amb l’objectiu, un any més, de portar a la ciutat l’aigua de les fonts de Sant Magí lluny. «Enguany arribem ja a la 31a Baixada i mantenim el format de sempre», explica el portaveu dels Portants, Carles Salvat.

Com és habitual, la comitiva arribarà a la Brufaganya el dia 16 a la tarda, hi allí faran missa, un sopar de germanor i hi passaran la nit. L’endemà al matí, amb les botes i les portadores plenes d’aigua, començaran el Camí de l’Aigua, que travessarà tres comarques –la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès– i 12 municipis –Pontils (on s’ubica el santuari de la Brufaganya), Santa Perpètua del Gaià, Querol, el Pont d’Armentera, Santes Creus i Vila-Rodona, Bràfim (on fan nit), Nulles, l’Argilaga, el Catllar i els Pallaresos i Tarragona– per acabar el dia 18 fent la gran entrada a la ciutat.

Hi ha aigua, però no brolla

La situació de sequera en la qual ens trobem fa que cada any es pateixi per si hi haurà o no aigua per a mantenir la tradició i portar-la a la ciutat. Salvat explica que enguany la situació és molt similar a la de l’any passat: «Les fonts no brollen, però hi ha aigua en un pou que té l’accés dins mateix del santuari». Els voluntaris d’Ematsa que acompanyen a la comitiva extrauran l’aigua necessària amb una bomba per a poder omplir botes i portadores. «La sequera, evidentment ha afectat les fonts, però no és l’única causa per la qual no brollen tot i haver-hi aigua. És possible que hi hagi una filtració, però no ho saben i la situació no s’entén. Per això, Ematsa s’està estudiant quin és el motiu», detalla el portaveu.

Activitats prèvies

Abans que els Portants enfilin cap a la Brufaganya, han organitzat un parell d’actes festius per a donar la benvinguda a Sant Magí. Aquesta tarda, Jordi Bertran oferirà una ruta literària per la ciutat titulada La Festa de Sant Magí a través de la literatura. Per a demà al migdia, han preparat un vermut musical sota la vela del Portal del Carro, primer hi tocaran els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona i després, hi haurà sessió amb els DJs D-Broma.

