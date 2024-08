Els parcs de la Ciutat i Francolí, nous escenaris musicals de Sant Magí

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Descentralitzar la festa, descongestionar la Part Alta i apropar els actes a altres zones de Tarragona és, des de fa uns anys, una de les principals apostes que s’estan promovent, tant en la celebració de Santa Tecla com en la de Sant Magí.

Enguany, aquest propòsit ha culminat amb la incorporació de dos nous espais festius a la programació maginiana: el Parc de la Ciutat i el Parc del Francolí. Ambdues localitzacions ja van tenir el seu paper durant la darrera Santa Tecla i ara ha arribat el moment que facin el salt i esdevinguin escenaris festius també per Sant Magí.

El primer a estrenar-se serà el Parc de la Ciutat. Demà, a partir de les 6 de la tarda, acollirà la primera edició del Tarrako Rotten Fest, un festival musical alternatiu d’estils punk i metal. Així doncs, aquest parc, que feia temps que no es convertia en una sala de concerts a l’aire lliure, torna a ser-ho amb una proposta que dona visibilitat a grups locals i del territori, que es caracteritzen tots ells per la seva mirada reivindicativa, juvenil i enèrgica.

El cartell d’aquesta primera edició del Tarrako Rotten Fest està format per FuckMyLif, hardcore-punk de Manresa; Fingerbiter, metal alternatiu de Tarragona; Hashtack, metal-punk de l’Alt Penedès; The Jodes, punk-rock de Tarragona) i Fumetal, rap-metal de Tarragona.

Regaeton i electrònica

El Parc del Francolí, per la seva banda, acollirà dues propostes musicals diferenciades, però clarament festives, els dies 16 i 17 d’agost. El divendres 16 serà el torn del Jordi’s Festival, una de les principals propostes musicals que enguany inclou el programa de Sant Magí. Aquest festival promet altes dosis de ritmes llatins per fer que la festa no decaigui en cap moment. Per aconseguir-ho, comptarà amb l’actuació de Lírico en la Casa, el rei del dembow dominicà a l’escenari, que farà ballar sense parar totes les seves cançons.

Seguirà la nit amb @Jayxme, provinent dels millors festivals de reggae- ton. La festa acabarà amb la música dels discjòqueis destacats del territori, com són @rubenromerodj, @ricky_rf i @aleixballestedj.

El Jordi’s Festival tindrà un preu de 7 euros i hi haurà servei de bar i restauració en el recinte. La segona proposta que acollirà el Parc del Francolí no és nova a les festes. Es tracta del festival de música electrònica Sensoria Sant Magí.

Després de dos anys al passeig de les Palmeres, enguany es trasllada per a disposar de més espai. El col·lectiu Sensoria portarà a diversos djs perquè punxin la música electrònica del moment. El festival tindrà dos escenaris diferents perquè tant amants del house com del tecno més pur, gaudeixin d’una experiència única. L’esdeveniment també comptarà amb zona de bar, restauració i un petit mercat de projectes locals.

