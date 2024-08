25 anys de música local, emergent i en directe

Publicat per Anna Fortuny Verificat per Creat: Actualitzat:

Promoure un festival de talents locals i propostes emergents no és fàcil. Mantenir-lo en el temps encara menys. Però arribar a sumar 25 edicions sembla missió impossible. Es diu, però, que la passió i el compromís mouen muntanyes. I ho ha demostrat amb escreix l’aMt, l’Associació de Músics de Tarragona, organitzadora del Capsa Músic Festival, que enguany arriba a la 25 edició i ho fa en una ubicació d’excepció: el Teatre Auditori del Camp de Mart. La cita serà el pròxim dissabte, dia 17, a partir de les 8 del vespre.

Enguany, el Capsa Músic presenta un cartell amb una marcada aposta per les artistes femenines i el talent local. Les dues propostes que són cap de cartell són Big Mama Montse & Captain’s Brotherhood i Marina BB Face and The Beatroots. Big Mama Montse actuarà a partir de les 11 en un concert intimista, però festiu on la seva solidesa en el blues es veurà renovada pels joves músics de Captain’s Brotherhood.

Pel que fa a Marina BB Face, després de deixar The Pepper Pots, va emprendre el seu camí i ja en els primers anys es va consolidar com una de les propostes soul més destacades de casa nostra. Després de diversos anys sense publicar nous temes, enguany ha tornat amb Journey, un treball on explica diverses etapes de la seva vida a ritme de funk, soul i rock i ho fa acompanyada dels The Beatroots, que aporten un so molt madur i acurat. El seu concert es podrà gaudir a partir de la mitjanit.

Talent Km0

Abans de les actuacions de Big Mama Montse i de Marina BB Face, es podrà gaudir de tres actuacions de músics i formacions del territori. Donaran el tret de sortida Connexions, la formació de Xavier Pié i MACC. Una proposta instrumental, que reflecteix la seva recerca de sons que fuig dels límits entre gèneres.

Un any més, el guanyador del Sona9 –i també del PortAutors– actua al Capsa Músic Festival. I en aquesta ocasió, a més, juga a casa. Eloi Duran pujarà a l’escenari del Camp de Mart a les 9 per a presentar la seva sonoritat pròpia que combina la cançó d’autor amb l’indie pop electrònic.

L’indie continuarà a sobre l’escenari, però, en clau indie-rock alternatiu amb els tarragonins Nôrte. La banda va néixer a la ciutat de Tarragona durant el confinament i l’any passat van guanyar el Concurs Nacionals de Bandes Emergents Indie Cool. Ara, en plena gira, fan parada a Tarragona, la seva ciutat i no es perden el 25è Capsa Music.

Reivindicant el directe

Tots els artistes d’enguany se sumen a noms destacats del panorama musical com Love of Lesbian, El Petit de Cal Eril, Maruja Limón, Gossos, Obeses, Senyor Oca o Supersubmarina. I és que el Capsa Músic s’ha convertit no només en una cita clau de les festes de Sant Magí, sinó en festival de referència. Va engegar el 2000 i va servir de carta de presentació de l’aMt. Va passar per diverses ubicacions, com l’antiga Chartreusse o el passeig de les Palmeres fins a consolidar-se a la Capsa de Música com un dels principals esdeveniments de música de la ciutat i tot el territori. Per molts més anys de directes!

