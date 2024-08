ERC sorteja tres passis per accedir al balcó de l’Antic Ajuntament per la diada de Sant Magí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha buscat una alternativa per poder obrir els balcons per festes a la ciutadania, davant la negativa de l'actual govern.

Com que des de l’Ajuntament s’ha ofert als consellers i conselleres del Grup Municipal que poden anar acompanyats al balcó de l’Antic Ajuntament (carrer Major) per poder veure la diada castellera de Sant Magí. Des de la formació han decidit fer un sorteig entre les entitats i associacions de Tarragona perquè tres usuaris puguin acompanyar als seus consellers a aquest acte.

La portaveu Maria Roig ha recordat que en el plenari del setembre de l'any passat, ERC va presentar una moció sobre l'obertura dels balcons a la ciutadania per festes, la qual es va aprovar amb els vots a favor d'ECP, PP i evidentment d'ERC, amb les abstencions de Junts i Vox i només el PSC hi va votar en contra.

«Els socialistes no han fet res per a implementar-la i per això hem decidit impulsar aquesta iniciativa que creiem que és molt necessària», ha explicat Roig.

Les entitats i associacions tenen fins al 13 d’agost, a les 23.59h, per a inscriure’s per poder participar en aquest sorteig a través de la pàgina web d’Esquerra Tarragona. El dia 14 se sortejaran tres passis (un per entitat o associació) per poder accedir al balcó de l’Antic Ajuntament el 19 d’agost per viure la tradicional diada castellera de la plaça de les cols al costat dels càrrecs electes republicans.

Et pot interessar