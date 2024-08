La pèrgola de la plaça Corsini de Tarragona estarà instal·lada l’estiu vinent amb un nou disseny autònom

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Caminar per la plaça Corsini a l’agost és passar per un desert. Però l’any vinent això canviarà. La instal·lació d’una pèrgola a la plaça estarà enllestida per l’estiu vinent. «Ja hem acabat l’auditoria a l’aparcament de Corsini per saber com aniran els suports i quins materials es necessiten. Estem complint els terminis previstos», explica Daniel Milà, gerent de Mercats de Tarragona, l’òrgan municipal encarregat del projecte. La pèrgola s’instal·larà a sobre de l’aparcament i els seus suports seran autònoms. «S’ha buscat la millor fórmula perquè la pèrgola pugui aguantar el vent», diu Milà.

Un cop fets els estudis, la pilota està sobre la teulada dels arquitectes encarregats, Nua Arquitectes, que van guanyar el concurs d’idees pel projecte, tot i quedar en segon lloc. «S’està enllestint el disseny definitiu. Confiem en tenir un render cap a la tardor», indica Milà. Després, es farà una prova pilot de la instal·lació.

Si l’assaig surt bé i és positiu, la plaça ja lluirà la pèrgola els mesos de més calor a la ciutat. «Des que vam entrar al govern municipal, impulsar aquest projecte ha sigut una prioritat. Serà una gran forma de combatre la calor durant aquests mesos», expressa Montse Adan, consellera de Comerç. El projecte suposarà una inversió total de 150.000 euros.

Aquesta previsió agafa a contrapeu als veïns del centre. «No podem donar una valoració gaire acurada perquè el consistori no ha compartit el projecte amb l’associació de veïns», explica Àlex Daniel, secretari de l’AV Tarragona Centre. «L’últim que sabem és que es va desestimar l’opció de col·locar una pèrgola per diversos motius i que l’avantprojecte era instal·lar unes teles mòbils de punta a punta de la plaça», afegeix Daniel.

Bona acollida i alternatives

Des de l’associació de veïns aposten per una altra solució. «Nosaltres sempre hem defensat i defensarem que a la plaça hi falten arbres i verd, aquesta és la manera més eficaç i eficient de refrescar l’ambient i no pot ser que el poc espai d’ombra estigui privatitzat per les terrasses», expressa el secretari.

Per la seva banda, des de l’associació de comerciants Via T, es veu de forma positiva el projecte. «És important que es posi una estructura així perquè els comerços de la zona en certes hores de molta calor no es vegin afectats», indica Raquel Pizarro, presidenta de l’entitat. Tot i això, Pizarro avisa que espera que no produeixi un «efecte hivernacle» i pugui deixar «passar l’aire».

En la mateixa línia, Josep Gómez, president de l’Associació de Marxants de la província de Tarragona, considera una bona notícia la instal·lació. «S’haurà de tenir en compte les dimensions de les parades», avisa Gómez. Per la seva banda, des de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona es valora positivament el projecte.

«La Corsini és el centre neuràlgic de la ciutat i és important. Tot i això, esperem que tingui continuïtat, que no es descuidi i que el projecte inclogui el seu manteniment», explica Javier Escribano, president de l’associació a la ciutat.