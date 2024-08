La Guingueta del Parc de la Ciutat de Tarragona tornarà aquest octubre

L’última edició de la Guingueta va consolidar l’espai com una referència per les famílies.Cedida

L’espai educatiu i de lleure anomenat La Guingueta al Parc de la Ciutat repetirà edició enguany a partir de l’octubre. Les activitats, obertes a les famílies, es duran a terme els diumenges al matí durant l’hivern, primavera i tardor, mentre que a l’estiu es faran els dijous a la tarda.

«La veritat és que funciona molt bé i volem repetir l’experiència. Des de l’IMET volem impulsar aquests espais familiars on hi pugui haver molta interacció social», explica Berni Álvarez, conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona. Serà un «centre de trobada» de lliure accés. «La segregació és un dels principals problemes que tenim a la ciutat i aquest espai serà una forma de combatre-la», expressa Álvarez.

Prevenir les pantalles

El projecte també pretén afavorir les relacions socials com a prevenció de l’ús excessiu de pantalles. La gestió de l’espai s’ha tret aquesta setmana a concurs públic amb un pressupost base de 60.892,58 euros, amb IVA.

A més, a l’espai de lleure hi participen diferents associacions de la ciutat.

«La part educativa sempre està oberta a la creació i a totes les entitats que hi vulguin col·laborar», indica el conseller. L’anterior edició va servir per a consolidar l’espai com a una referència per a les entitats socials i educatives de Tarragona, així com per a les famílies. «Les activitats sempre funcionen molt bé», sentencia Álvarez.

«Aposta clara»

Amb tot, de cara al futur, el Parc de la Ciutat continuarà sent la seu d’aquest espai, ja que és una «aposta clara» del govern municipal. D’altra banda, les anteriors dinamitzadores de l’espai van destacar en finalitzar l’edició que voldrien que es millorés la neteja de la zona on es fa l’activitat, i ubicar-hi un lavabo, una de les demandes més freqüents de les famílies.