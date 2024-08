Les xarxes socials seran l’eina per accelerar l’adopció de gossos a Tarragona

Publicat per Rafa J. Larrañaga Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Recollida i Acollida d’Animals Municipal de Tarragona (CRAAMT) optarà per la creació d’unes xarxes socials pròpies per donar més visibilitat i, per tant, una sortida més ràpida del centre als animals que, per diferents circumstàncies, entren de manera temporal en ell.

La consellera de Benestar Animal de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha presentat aquest matí, en una roda de premsa des del nou espai Agility del Parc Francolí, algunes novetats que s’aportaran al sistema de gestió del centre.

Durant l’estiu, creixen els abandonaments d’animals i, davant d’aquest problema, es crearan perfils a Facebook i Instagram que permetran una localització més ràpida dels familiars que han extraviat a les seves mascotes; la possibilitat de donar a conèixer els animals que estan a la recerca d’una nova llar; així com mantenir informada a la població de les novetats o notícies vinculades a la tinença responsable de mascotes a la ciutat.

Ramos ha deixat clar que «Volem que els gossos estiguin el menor temps possible al CRAAMT, per això necessitem un altre mitjà de comunicació a banda de la web municipal».

A més, des del CRAAMT també s’està treballant amb l’associació Revolución Pata per crear un grup de voluntaris per a poder treure al carrer i socialitzar els animals que estan al centre i que poden sortir adoptats.

La fundadora de l’associació, Sheila Micó, ha explicat que «l’objectiu és crear un espai més segur i confortable per als animals, que permeti que puguin tenir una certa normalitat, sortint dels seus bocs per a poder córrer i interactuar fora de l’espai en el qual dormen i mengen».

Per a poder participar en el grup de voluntaris, només caldrà tenir experiència en la tinença d’un gos i tenir llicència de Gossos Potencialment Perillosos. Des de Revolución Pata, juntament amb un etòleg caní, s’impartiran formacions als voluntaris.

