ERC demana a Viñuales que «doni la cara» arran de les noves informacions sobre l’espionatge

Publicat per Shaila Cid

La formació d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona ha titllat de «lamentable» la resposta que han rebut d’Alcaldia per rebutjar la Junta de Portaveus que els republicans van sol·licitar arran de les noves informacions aparegudes al mitjà Porta Enrere sobre el cas d’espionatge al consistori.

La portaveu del Grup Municipal, Maria Roig, considera que «l’alcalde Viñuales ha de donar la cara, no es pot amagar davant d’unes informacions preocupants que apunten que, presumptament, l’espionatge va començar durant una reunió al seu despatx. Mereixem que expliqui la seva versió».

A més a més, els republicans apunten que en la resposta d’Alcaldia s’insinua que «aquest no és un tema prou important a tractar», ja que el text conclou que «podria donar pàbul a qualsevol ocurrència i desvirtuar i menysvalorar les Juntes de Portaveus».

Roig ha expressat que «s’està menyspreant a tots els portaveus, ja que tenim tot el dret de voler esclarir els dubtes i fer les preguntes necessàries, és una falta de respecte cap a tota l'oposició».

A l’article de Porta Enrere es diu que el pèrit informàtic que va fer les anàlisis al mòbil de la treballadora van determinar que aquell dia, el seu mòbil va presentar una activitat sospitosa i uns determinats esborrats d'informació compatibles amb què s'instal·lés un presumpte programa espia a partir del qual es van fer les escoltes i l'espionatge. Davant d’aquestes informacions que «només apunten cap a una direcció, cal que l’Alcalde surti i expliqui què va passar» afegeix Roig.

Roig ha insistit que tornaran a reclamar una Junta de Portaveus perquè el Grup Municipal té diverses preguntes a fer a l’alcalde, com ara si és cert que Viñuales va ordenar treure els mòbils de la reunió i per què l’alcalde no confiava en els alts càrrecs i funcionaris amb qui es va reunir aquell 29 de gener. La portaveu assegura que «és cert que l’alcalde no ha estat espiat, però l’Ajuntament sí, per això volem arribar fins al final d’aquesta qüestió».

La portaveu ha finalitzat que «hi ha decisions de l’alcalde que costa d’entendre, les haurà d’argumentar molt bé perquè ara mateix el cas de l’espionatge s’està embolicant fort, no ens encaixa res i la bomba de fum de Viñuales encara ens preocupa més».

