Els Mossos descarten que l'alcalde de Tarragona tingui cap programa espia al telèfon mòbil

La investigació dels Mossos d'Esquadra ha descartat que l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, tingui el telèfon mòbil infectat amb un programa espia, segons ha avançat aquest dilluns Porta Enrere.

Tal com ha explicat aquest mitjà el cas l'ha portat la Unitat Central d'Informàtica Forense i Noves Tecnologies de l'Àrea Central de Criminalística, que va tancar l'informe el 17 de juliol, a petició de l'Àrea Central d'Anticorrupció per un possible delicte de descobriment i revelació de secrets.

Segons Porta Enrere, Viñuales hauria denunciat els fets el 28 de juny, quasi un mes després de tenir els resultats d'una primera prova pericial que va encarregar el mateix batlle i que no va ser concloent.

El cas neix arran de la denúncia que va presentar la treballadora municipal encarregada del nou contracte de neteja de la ciutat -valorat en més de 230 milions d'euros-, que va tenir coneixement que havia estat espiada. L'afer l'investiga el jutjat d'instrucció 3 de Tarragona.

L'Ajuntament de Tarragona ha declinat fer cap valoració respecte l'informe dels Mossos referent al mòbil de Viñuales.

