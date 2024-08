Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cel nocturn serà testimoni, durant aquest mes d’agost, d’un dels esdeveniments astronòmics més esperats de l’any a Espanya: la pluja de meteors Perseids, també coneguda com les Llàgrimes de Sant Llorenç. Cada estiu, aficionats a l’astronomia i curiosos es reuneixen per trobar el millor lloc des del qual observar aquest impressionant espectacle.

Els Perseids són el resultat del pas de la Terra a través de la runa deixada pel cometa Swift-Tuttle. Quan aquests fragments entren en l’atmosfera terrestre, es desintegren creant llampecs lluminosos que meravellen els observadors. Aquest fenomen és visible principalment en l’hemisferi nord i és considerat una de les pluges de meteors més actives i fàcils d’observar.

Quan és el millor moment per veure els Perseids?

Segons l'Institut Geogràfic Nacional d’Espanya, s’espera que el punt àlgid de la pluja de meteors sigui entre l’11 i el 13 d’agost. La matinada del 12 d’agost serà el moment ideal per a gaudir d’aquest esdeveniment, malgrat que el pic d’activitat es produirà entre les 15:00 i les 18:00 hores (hora peninsular espanyola), la qual cosa dificultarà la seva observació durant el dia.

És important tenir en compte que la lluna en quart creixent coincidirà amb el màxim de la pluja, la qual cosa podria interferir en la visibilitat dels meteors més febles a causa de la seva brillantor. Tanmateix, els Perseids solen ser prou brillants com per ser vistos fins i tot en aquestes condicions. Els moments òptims per a gaudir d’aquest fenomen seran després de la mitjanit i fins l’alba, quan la foscor és més gran i la interferència lunar disminueix.

Per exemple, a la demarcació de Tarragona, les millors dates per poder observar amb més nitidesa els Perseids seran del 9 al 12 d’agost, mentre que els llocs més apropiats seran les Muntanyes de Prades o la Serra del Montsant, malgrat que hi ha nombroses ubicacions en les quals les Llàgrimes de Sant Llorenç seran visibles.

