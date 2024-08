L’onada de calor no dona un respir a Tarragona i les temperatures seguiran pujant en els pròxims dies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts les temperatures continuen significativament elevades a Tarragona, on la calor és sufocant. De fet, en diferents punts de la demarcació s’han arribat a superar els 35 graus, amb una temperatura màxima de 36,8 ºC, que s’ha registrat a Vinebre.

Això sí, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Meteocat, es preveu que les temperatures continuïn sent molt altes durant els propers dies. Així doncs, els valors continuaran per sobre dels 35 ºC de màxima i no s’esperen grans canvis en les temperatures mínimes.

De fet, que en els propers dies, sobre tot el dijous, les temperatures fins i tot podrien pujar més, amb registres que podrien assolir els 40 graus a la demarcació. Per la seva part, les nits continuaran sent tòrrides i s’espera que les temperatures no baixin dels 25 ºC.

Et pot interessar: