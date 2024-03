Reus activa un procés participatiu per definir els criteris reguladors de la ZBE

L’ordenança municipal reguladora de la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) ja es contempla en l’horitzó. L’Ajuntament de Reus ha engegat el procés per redactar el document que definirà normativament els criteris d’accés i circulació per l’àrea restringida, així com les excepcions que es concretin. La primera passa ha estat l’activació d’una consulta pública en què la ciutadania, a través de la plataforma Reus Participa, proposarà consideracions que s’hagin de tenir en compte a l’hora de definir la ZBE.

Aquesta serà una de les potes d’un procés participatiu amb diferents ramificacions que servirà per «donar contingut i sentit a l’ordenança» i per avançar «amb el màxim consens possible», segons assenyalà ahir la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez. Es treballarà en els àmbits polític, amb la constitució d’una comissió específica per a l’elaboració de la ZBE, amb tots els grups municipals, tècnics especialistes del consistori i representants d’entitats sectorials, i tècnic, amb la ja constituïda comissió transversal de tècnics vinculats al projecte.

Així mateix, s’haurà d’anar «de la mà» dels municipis de l’entorn i, en aquest sentit, es duran a terme reunions amb l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Ajuntament de Tarragona. Addicionalment, al març, es convocarà una jornada oberta a la població per brindar informació.

L’ordenança «donarà forma i enumerarà els criteris d’accés, les excepcions, el calendari d’aplicació, qui hi podrà entrar i circular...», comentà l’edil. La Zona de Baixes Emissions entesa en el sentit ampli, a falta de concretar els criteris concrets, cobrirà 2,68 quilòmetres quadrats de Reus; en una àrea on resideix el 66% de la població. La voluntat de l’Ajuntament és que la normativa rebi llum verda definitivament durant l’últim trimestre del 2024.

La regidora Vázquez va recordar que la implantació d’una zona restringida al trànsit rodat ve determinada per un mandat legal i que respon a dos «objectius irrenunciables», com són la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, afirmà que la ZBE no és «un fet aïllat» i recordà que també s’està fent una aposta per la mobilitat sostenible, amb accions com la pacificació de la circulació, el desplegament del sistema de bicicleta compartida i l’impuls del transport col·lectiu.

Així mateix, segons avançà El Periódico, el Govern flexibilitzarà la regulació que està preparant per a les ZBE i retardarà fins al 2027 les limitacions als vehicles amb etiqueta groga. Aquesta flexibilització també permetria que les ZBE siguin supramunicipals, com podria ser el binomi Reus-Tarragona.