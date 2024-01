La Zona de Baixes Emissions de Tarragona s'aplicarà de manera progressiva entre 2025 i 2027

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona entrarà en vigor l'1 de gener de 2025 i s'aplicarà de manera progressiva fins el 2027. Durant el primer any els empadronats a la ciutat estaran exempts de la normativa i després d'uns mesos de sensibilització sense sanció es començarà a multar amb 200 euros els vehicles de fora la ciutat que entrin a la zona delimitada amb vehicles sense distintiu ambiental. A partir del 2026 també s'englobarà els empadronats a la ciutat que visquin fora de la ZBE i no serà fins el 2027 que els residents de l'interior d'aquest àmbit no podran moure's amb llibertat per tota la ciutat.

De fet, la ZBE tindrà tres sectors, i els vehicles sense distintiu registrats a l'interior de l'àrea afectada podran entrar i sortir de la ciutat, però no moure's d'un sector a l'altre de la ZBE. Segons els estudis fets per l'Ajuntament de Tarragona, a dia d'avui un 30% del parc automobilístic de la ciutat no té distintiu ambiental. Així mateix, els responsables municipals confien que en els pròxims anys aquest percentatge es redueixi significativament.

Aquest dijous, els diferents grups municipals i els tècnics s'han reunit per debatre fins a 50 esmenes presentades pels partits de l'oposició a l'ordenança municipal que donarà cobertura legal a la mesura. La consellera de Mobilitat, Sonia Orts (PSC), ha afirmat que l'horari d'aplicació de la ZBE serà els dies laborables de set del matí a set de la tarda. L'ordenança està prevista que s'aprovi en el plenari del mes de febrer. Orts ha afegit que a partir del 2027 s'analitzaran els resultats dels primers anys d'aplicació i s'estudiarà si cal incrementar l'àmbit d'actuació de la ZBE.