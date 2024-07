Coneix les dates i els grups que participen a les Barraques Tarragona per Santa Tecla 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora de Barraques Tarragona ha presentat aquest dimecres a través de les seves xarxes socials el cartell complet de la dinovena edició de l’espai alternatiu de la festa major de Tarragona.

Els dies 20, 21 i 22 de setembre de 2024 tornen les Barraques al seu espai habitual del Passeig de les Palmeres. Seran tres dies farcits d'activitats, concerts i reivindicacions socials. Aquest any amb el lema «Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins, fes que tots els creuers acabin mar endins!» es vol «fer valdre la lluita veïnal en contra la massificació turística, l'especulació urbanística i la destrucció del territori».

Com cada any Barraques Tarragona afirma apostar per un «cartell divers i de conjunts majoritàriament en català, allunyat del que programen els principals festivals del país, on predominen grups d'homes sobrepromocionats».

Descobreix el cartell de Barraques Tarragona per Santa Tecla 2024:

20 de setembre Divendres

18 hores - Queda obert l'espai Barraques amb una àmplia oferta de Foodtrucks

amb una àmplia oferta de Foodtrucks 23.30 hores - Pregó alternatiu a càrrec de Phobos i Deimos

- Actuació de la transformista Jèssica Pulla

Concert de Tampó d'Aspart

Concert i DJ set de Fades

21 de setembre Dissabte

Concert de Poble Nostrum

Concert de la Ruïnosa y las strippers de Rahola

Concert d'Intershow

22 de setembre Diumenge

Concert de Sänta

Concert de Loilack

Concert de Flux

Concert de Prozac Soup

DJ set de PD pelacanyes

