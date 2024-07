ERC retreu a Viñuales no haver assistit a la Junta de Portaveus sobre l'informe de l'anàlisi del seu mòbil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona lamenta que l'alcalde Rubén Viñuales hagi convocat una Junta de Portaveus per parlar del cas del presumpte espionatge al seu telèfon mòbil i que no hi hagi assistit.

«Ens sorprèn que en un tema tan sensible com aquest i on s'havia de parlar de l'anàlisi del seu telèfon l'alcalde no hagi vingut. Podia haver avisat perquè ens hagués agradat fer-la quan hi fos present», així ho ha transmès el portaveu adjunt d'ERC, Xavi Puig, durant la Junta de Portaveus extraordinària celebrada a petició dels republicans.

El republicà ha expressat que «les declaracions de l'alcalde dient que potser tenia el mòbil punxat si no es tenien proves és irresponsable i frívol. Un alcalde ha de parlar basant-se en fets concloents».

Puig ha afirmat que des d'ERC «celebrem que el mòbil de l'alcalde de Tarragona no estigui espiat, és una molt bona notícia, però a banda de celebrar-ho, els hem traslladat una sèrie de coses que ens generen dubtes».

En aquest sentit, ha destacat que «no han espiat a l'alcalde de Tarragona però sí a l'Ajuntament de Tarragona. I, per tant, la institució s'ha de defensar a si mateixa i això vol dir que ha de protegir els seus treballadors públics, el treball que fan pel bé de la ciutat i en defensa dels interessos públics».

Durant la reunió, Puig ha fet diferents preguntes a la representant del govern, Sandra Ramos, sobre tot aquest tema. Una de les preguntes té a veure amb l'informe de la Unitat Central d'Informàtica Forense i Noves Tecnologies de l'Àrea Central de Criminalística dels Mossos d'Esquadra que es va signar el 17 de juliol, dos dies abans de la celebració del plenari on l'alcalde va dir que no tenia novetats.

Sobre això, Puig ha dit que volia saber «quan va tenir coneixement del resultat de l'informe l'alcalde Viñuales?» i també «per què no el va fer analitzar mesos abans, si al maig deia que hi havia indicis que podia estar infectat amb un programa espia o maliciós?».

El conseller considera que és «una irresponsabilitat difícil d'explicar» el fet que hagi trigat tant temps a fer-lo analitzar amb el perill «de tenir el telèfon al descobert durant un mes sense que puguem saber si estem desprotegits tots plegats o no ho estem».

A més a més, ha afegit que «és poc coherent i poc consistent que es demani al senyor Fortuny, com a exregidor de Neteja, que comprovi el seu mòbil i no se li demani a l'actual regidora de Neteja, la senyora Orts. Tampoc entenem per què no se li demana a l'anterior alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, si el tenia punxat o no. Costa entendre per què a uns casos sí i a uns altres no».

El republicà ha demanat si l'Ajuntament es personarà en el cas de l'espionatge, el qual tots els grups municipals van rebutjar públicament perquè atacava la institució i a una treballadora municipal. Des d'ERC defensen que cal arribar fins al final per aclarir qui és el responsable.

