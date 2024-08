Una piulada del regidor Nacho García on castellanitza el topònim de Campclar encén les xarxes socials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana el quart tinent d'alcalde i conseller de Territori, Patrimoni i Habitatge de Tarragona Nacho García ha estat el protagonista d'una polèmica a les xarxes socials, a causa d'haver castellanitzat el topònim de Campclar en una piulada on celebrava la recuperació de les festes del barri.

En aquesta, García escrivia en castellà: «'Campo Claro' ha recuperat les seves festes de barri, 10 anys després, i ha estat un honor ser el pregoner al meu barri».

Aquest fet no ha agradat gens a gairebé 300 usuaris d'X, que han expressat el seu descontentament a la plataforma. Alguns han posat en dubte el possible futur Govern socialista presidit per Salvador Illa, concretament fent referència a la seva conselleria de Política Lingüística.

«L'endemà de saber que Salvador Illa serà president, un tinent d'alcaldia socialista de Tarragona diu Campo Claro al barri de Campclar. Però res, clar que sí, segur que la conselleria de Política Lingüística farà una gran feina a les mans d'aquesta gent tan simpàtica del PSC», compartia un usuari.

Altres, en canvi, utilitzaven un to més humorístic per denunciar el fet. «La següent serà riu Francolí per Franco Pequeñito? Portal del Rosal, Rovira y Virgilio, Vila romana de CienCejas?», es mofava un altre usuari.

Altres piulades acusaven el conseller de «catalanòfob» i fins i tot «classista», i l'han rebatut la traducció del topònim, així com el canvi de llengua a l'hora de dirigir-se als veïns de Campclar, que, asseguren «entenen el català perfectament».

