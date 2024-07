La façana de l’Ajuntament de Tarragona ja llueix el color terrós original del segle XIX

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ja ha estrenat la seva nova façana. Aquesta ha recuperat els seus colors originals que es es van utilitzar per decorar la part frontal del Palau Municipal quan va ser construït entre el 1861-1865 pels arquitectes Francesc Barba i Francesc Rossell.

Les intervencions per aconseguir aquesta nova imatge van arrencar el 3 d’abril i el pressupost destinat per l’Ajuntament arriba als 600.000 euros. El consistori va decidir aprofitar els treballs que s'estaven fent de restauració i neteja per realitzar aquest canvi, ja que finalment els especialistes van trobar els pigments originals que es van fer servir 160 anys enrere.

«El projecte de les obres de restauració preveia que, si trobàvem el color original, es recuperaria», va explicar Nacho García, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, en l’acte de presentació de la nova imatge. Aquests es desconeixien fins al moment, ja que no hi havia documentació escrita de com eren, però després de treure capes de la façana, van aparèixer

«Hi havia moltes capes de pintura modernes però darrere la pintura hi havia morter tipus ciment», va exposar Raquel Casals, cap de la secció tècnica d’arquitectura de l’Ajuntament. Quan es va treure aquest ciment, d’un centímetre de gruix, es van revelar els pigments terrossos. «Moltes capes estaven deteriorades i s’havien de treure per qüestions de seguretat», va indicar Casals.

L’edifici de l’Ajuntament de Tarragona va ser construït entre els anys 1861-1865 pels arquitectes Francesc Barba i Francesc Rossell. L’estructura és d’estil neoclàssic, amb diverses al·legories en façana, tant de la història de la ciutat com de la província. Fins al 1986, s’hi va allotjar la Diputació Provincial. En aquella dècada, la façana es va repintar del color groguenc que lluïa fins ara.

Et pot interessar: