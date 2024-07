Tarragona estrena 23 nous Tòtems en Espais Històrics de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de transformació de la imatge del Museu d’Història de Tarragona i tots els seus monuments i espais museístics, està arribant a la fase final amb la instal·lació de la part superior dels 23 tòtems dissenyats amb el nom i informació complementària i actualitzada en cada cas.

Els tòtems nous son de color negre, seguint el nou disseny creat per Opisso i han comptat amb la impressió de l’empresa Dilart, qui també els està instal·lant al llarg d’aquesta setmana. Des de la conselleria de Patrimoni, Nacho García, ha volgut agrair la tasca duta a terme per tothom «des dels tècnics del Museu d’Història fins a les dues empreses que hi ha estat treballant amb la màxima delicadesa» i ha afegit «per tal de poder comptar amb una ruta de la història de la ciutat a través dels seus espais més destacats».

Tota la informació ha estat actualitzada, repensada en un sentit més divulgatiu, i acompanyada de plànols i/o il·lustracions, algunes fetes per l’empresa Alademosca i altres amb imatges antigues facilitades per l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament. Tot està imprès amb un material resistent a possibles atacs vandàlics i les inclemències meteorològiques. Els textos estan escrits en quatre llengües (català, castellà, anglès i francès).

Les ubicacions se centraran principalment a la Part Alta, però també en trobarem al Fòrum de la Colònia, a la Necròpolis Paleocristiana, al Nimfeu dels jardins del carrer Vapor, a la reserva arqueològica del Carrer Eivissa i al teatre romà, entre d’altres. «Amb aquest projecte tan important per als visitants, però també per als tarragonins i tarragonines, ja que volem que se’n sentin orgullosos i responsables amb el seu entorn» i ha tancat «fer de l’espai públic un museu a l’aire lliure és estimar la ciutat, però també el Patrimoni».

Et pot interessar: