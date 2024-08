Pesos pesants d’ERC a Tarragona s’oposen al preacord amb el PSC

Pau Ricomà creu que la recaptació pactada és un avenç «parcial» i no totalGerard Martí

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Militants d’Esquerra Republicana de Catalunya d’arreu del país s’estan posicionant públicament sobre l’acord d’investidura amb el PSC a la Generalitat.

A Tarragona, una de les veus més importants, la de l’exalcalde Pau Ricomà, va expressar el seu rebuig cap al pacte. «Estem defensant el que voldríem que fos, no el que és. Començant perquè el PSC actual no té res a veure amb el dels anys 80, s’ha refet a costa de l’electorat de Ciutadans i entre incomplir l’acord o perdre el seu electorat està clar que farà», va exposar a la xarxa social X.

«La Convenció Nacional per a la resolució del conflicte, que ha de ser impulsada pels grups polítics del Parlament, em sembla que només servirà per la resolució des de la perspectiva de la sedació, si és que serveix per a res», va afegir l’anterior batlle de la ciutat.

Pel que fa a la recaptació de l’IRPF, Ricomà considera que és un avenç «parcial» i no total. «Les inconcrecions respecte al nostre concert econòmic són molt grans i no ens quedem la clau», va reblar.

Per últim, l’exalcalde argumenta que no s’oposa al pacte perquè el president escollit sigui del partit socialista, sinó que ho fa perquè el projecte polític d’Illa «no és el de la construcció nacional, sinó el de la deconstrucció i ens enganyem si pensem que hi renunciarà».

«No tenim acord concret»

«A més, la investidura es farà sobre un preacord. No tenim ni acord concret ni el beneficiari de la investidura s’hi ha compromès públicament. De veritat, crec que ens pesa massa la situació immediata i preveig dificultats sensibles per ERC si investim Illa», va concloure Ricomà.

Xavi Puig, en contra

En la mateixa línia, Xavi Puig, actual regidor de la formació republicana a l’Ajuntament va expressar que votarà en contra de l’acord. «Ser decisius ha de ser un poder, no una pressió», va dir a X el regidor. «Estar a oposició amb les mans lliures ens farà més forts que continuar ofegats en les contradiccions del ‘mentrestant’», va afegir. Els exregidors republicans Hermán Pinedo i Sergi de les Rios també van mostrar el seu desacord a les xarxes socials.

Sans i Salvadó a favor

D’altra banda, la vallenca i portaveu nacional d’ERC Raquel Sans va defensar l’acord dies enrere. També, el diputat per Tarragona Albert Salvadó va expressar a X que es decanta per votar sí a un acord «que arrossega al PSOE i al PSC cap a la nostra solució del conflicte polític». Els 8.700 militants aproximadament del partit votaran avui sobre l’acord. Si la resposta és favorable, la investidura es podria celebrar el pròxim dimecres.

Et pot interessar: