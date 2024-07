Pau Ricomà demana a Junqueras que es posicioni sobre la consulta d'Esquerra

Publicat per RedaccióACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC i el PSC han arribat a un preacord per a investir Salvador Illa després d'una llarga reunió de l'executiva aquest dilluns. Un cop explicat a les bases es sotmetrà a votació de la militància aquest divendres 2 d'agost.

Davant aquest nou panorama polític, l'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà ha assegurat a la xarxa social X que té clar que votarà. Tot i això, ha demanat a Oriol Junqueras que es posicioni sobre la consulta d'Esquerra i expliqui que votarà. Ricomà explica que «estaria molt bé saber què pensa qui es presenta per president del partit abans que la militància es pronunciï. Seria un exercici de transparència».

El preacord

El preacord entre ERC i el PSC per a investir Salvador Illa contempla entre altres qüestions un «concert econòmic solidari» amb el qual la Generalitat passi a recaptar «el 100% dels impostos» de forma progressiva i «surti del règim comú» a través de la modificació de la LOFCA. També contempla una Convenció per a la resolució del conflicte polític (presidida per ERC) i un Departament de llengua catalana a la Generalitat.

A falta de fer pública la lletra petita del preacord, la tarragonina Raquel Sans ha explicat que serà l'Agència Tributària de Catalunya qui de forma progressiva «recaptarà, liquidarà i inspeccionarà el 100% dels impostos», excloent els municipals, posant com a exemples l'IRPF, l'IVA i l'impost de societats.

«Parlem de la recaptació del 100% dels impostos, que Catalunya pagarà a l'Estat pels serveis prestats i que pagarem una quota de solidaritat mentre no siguem independents, que es fixarà de forma transparent i clara», ha detallat Sans, que ha insistit que suposa «sortir del règim comú».

Els republicans han pactat un calendari, que començarà amb la campanya de la renda de l'any 2025. El preacord contempla les «modificacions legals necessàries» per a fer-ho possible (incloent-hi la LOFCA), tot i que requerirà majories al Congrés, on formacions com Compromís ja han expressat el seu recel.

Convenció del conflicte polític i Departament de llengua catalana

Més enllà de la qüestió del finançament, el preacord entre ERC i el PSC també contempla altres mesures en àmbits com el català. Concretament, els dos partits han acordat la creació d'una conselleria de Política Lingüística «perquè les polítiques relatives a la llengua s'asseguin a les taules grans». També contempla reforçar la llengua en el sector audiovisual o «blindar» la immersió de «l'ofensiva judicial».

D'altra banda, el pacte també preveu la creació d'una Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte Polític, una taula de partits en el marc del Parlament amb totes les forces parlamentàries. Serà presidida pels republicans, que han assegurat que «ja va sent hora que el partit que ha guanyat les eleccions digui quines propostes té».

El preacord també preveu un consorci per a l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, impulsar la gratuïtat de l'infantil 2 o «garantir la continuïtat» del Departament d'Igualtat i Feminismes malgrat el canvi de Govern.

Consulta el divendres

Amb el preacord avalat per l'executiva, el partit celebrarà una consulta a la militància aquest divendres. Tindrà lloc aquest divendres i tindrà caràcter telemàtic (entre les 9.00 i les 20.00) i presencial en algunes seus (entre les 10.00 i les 18.00). Prèviament, l'executiva farà un desplegament per explicar el que consideren una entesa «molt positiva».

Raquel Sans ha deixat clar que la consulta «serà vinculant» i que, si les bases del partit acaben votant en contra del preacord, aquí s'hauran acabat les negociacions amb el PSC i que no intentaran res en el termini que quedarà fins al 26 d'agost.

