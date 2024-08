ERC exigeix explicacions a Viñuales sobre les noves informacions del cas d’espionatge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona exigeix a l’alcalde Viñuales que convoqui una nova Junta de Portaveus extraordinària per donar explicacions sobre «les greus informacions» que ha publicat aquest dijous Porta Enrere.

El portaveu adjunt, Xavi Puig, ha expressat «la nostra estupefacció, perplexitat i preocupació per les gravíssimes informacions aparegudes» en les quals s’apunta que «presumptament en una reunió del dia 29 de gener convocada pel mateix alcalde i per la consellera de Sonia Ors, amb diferents caps de departament i funcionaris de l’Ajuntament, va fer que deixessin els seus mòbils a fora».

Segons el mateix mitjà, recorda Puig, «el pèrit informàtic que a la treballadora li fa les anàlisis del seu terminal, determina que aquell dia, el seu mòbil va presentar una activitat sospitosa i uns determinats esborrats d'informació compatibles amb què s'instal·lés un presumpte programa espia a partir del qual es van fer les escoltes i l'espionatge». En la mateixa informació s’afirma que aquest va ser l’únic dia que la treballadora no va tenir el mòbil al seu costat.

El republicà considera que «són informacions gravíssimes que estan apuntant directament o indirectament cap a una direcció i aquesta és a una presumpta participació del propi equip de govern o del mateix alcalde de Tarragona. Evidentment tot això presumptament, ja que només coneixem la versió que surt publicada en un mitjà». Per aquest motiu, Puig ha comunicat que «des d’ERC ja hem exigit formalment una Junta de Portaveus extraordinària presidida per l’alcalde perquè ens interessa molt saber la seva versió i perquè respongui a totes aquestes informacions publicades, ja que ara mateix no ens encaixa res i ens preocupa molt».

A través de les informacions publicades «es desprèn que sembla que falla la confiança de l'alcalde amb els seus propis treballadors si els ha de fer deixar el mòbil fora. En qualsevol cas, que volem que ho esclareixi».

Puig ha expressat que «volem que l’alcalde expliqui si va ordenar a la gent que va assistir a la reunió que deixés els mòbils fora, qui els va custodiar i què va passar amb aquests mòbils, entre altres que ja se li plantejaran directament a la Junta de Portaveus».

El portaveu adjunt ha reiterat que «no han espiat a l'alcalde de Tarragona però sí a l'Ajuntament de Tarragona» i per això demana «que es doni la cara, més transparència i que s’arribi al fons de la qüestió.»

