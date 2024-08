La Baixada de l’Àguila serà la protagonista de la imatge de la pròxima edició de Santa Tecla

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Baixada de l’Àguila serà la protagonista de la imatge de les festes de Santa Tecla d’enguany. L’artista vallenc Marc Volpini n’ha sigut l’autor i va explicar que ha volgut escollir un acte multitudinari de la festa major per a fer-ne el cartell. «Volia que el poble fos el protagonista. Els ciutadans són els que aixequen i mouen la cultura», va expressar ahir Volpini, en l’acte de presentació del cartell.

En aquest sentit, l’artista defineix el cartell com una «auca popular». «No he fet una peça d’art, sinó un conte, on les mans tenen molt protagonisme, representant la ciutadania sense atributs», va indicar l’artista. Per aquest motiu, Volpini ha volgut enviar un missatge antiracista i feminista. Amb un estil que recorda l’art déco i amb una paleta de colors primaris que li dona una pàtina d’antiguitat. «És un cartell que no deixarà a ningú indiferent», va reblar Sandra Ramos, consellera de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tarragona. «La Baixada és un acte molt emotiu on els tarragonins, els portadors i els elements del seguici s’uneixen. És un gran encert», va afirmar la consellera. A la imatge hi té un paper destacat tant l’Àliga, com els Gegants Vells, el Lleó i la Mulassa i els diferents espais on es desenvolupa l’acte, com són les escales de la Catedral, sinó també les voltes del carrer Merceria i la plaça de la Font.

Per a l’artista, ser el responsable de la imatge de Santa Tecla era un «sostre» professional. «Des que estudiava a l’Escola d’Art que hi pensava. Quan vaig rebre l’encàrrec em fa fer una il·lusió tremenda, que també em va crear un bloqueig artístic», va recordar Volpini. Les creacions de l’artista vallenc han il·lustrat moltes de les activitats culturals de Tarragona, com el cartell de Sant Magí 2022 on apareixien els gegants ballant, el cartell del Festival Dixieland 2022, en el que una parella ballava swing davant del Mercat i la imatge del Festival Tarragona Sona Flamenc 2023, amb una peça de disseny conceptual.

Com és habitual, les entitats de la ciutat s’han implicat activament en el desenvolupament del marxandatge. El Ball de Diables han confeccionat la samarreta, amb el cartell a l’esquena; la Fundació Estela el domàs; els Diables Voramar la bossa i el porta gots; La Moixiganga el mocador; el Ball de Gitanes amb la polsera; l’Agrupació de Portants dels Nanos Vells la totebag; els Comerciants de la Via-T el ventall de les festes; el Ball de Cossis la xapa i l’iman; i per últim la cooperativa Combinats ha fet el got de la festa major.

A la venda el 24 d’agost

La venda dels productes començarà el proper dissabte 24 d’agost als Mercats i diferents Mercadets de Tarragona, així com als establiments habituals. A partir de l’11 de setembre també es podran comprar tots els elements oficials de marxandatge a l’estand de festes, ubicat com és habitual al vestíbul del Teatre Tarragona.

Un any més es podran comprar els productes oficials de les festes de Santa Tecla de manera virtual a la botiga de les festes de Santa Tecla en línia. Aquest sistema també permet fer la reserva del producte desitjat a partir del dia 1 de setembre, així com demanar l’enviament a domicili. «Tindrem una ciutat equipada de dalt a baix per a gaudir de les millors festes del món», va concloure Ramos.

Nova polsera per a nens perduts Una de les novetats de la pròxima edició de Santa Tecla seran les polseres gratuïtes per infants. Portaran un espai per a escriure el nom i el telèfon per si els infants es perden durant els actes de la festa major. Les polseres les editarà la Fundació Casa Sant Josep i es repartiran a l’estand de festes i durant els conta-contes.

