Les obres de rehabilitació de la comissaria dels Mossos de les Gavarres començaran al 2026

Nou pas per a la reapertura de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres de Tarragona. El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha explicat que les obres de rehabilitació començaran al 2026 una cop superats diferents tràmits.

Ferrer ha comunicat que a recuperació d’aquest espai és fa necessari per tal de donar resposta al futur augment d’efectius i optimitzar el funcionament dels diferents serveis que donen resposta a la Regió Policial del Camp de Tarragona.

L’edifici serà compartit per efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra i l’Àrea Bàsica del Tarragonès del Cos d’Agents Rurals.

Els agents d’ordre públic de l’ARRO es concentren actualment a Salou, una comissaria de districte la qual es beneficiarà substancialment de l’augment de l’espai derivat d’aquest trasllat.

En aquest sentit, Ferrer ha destacat l’objectiu de crear un espai funcional i ben comunicat per tal de fer front al creixement d’efectius tant dels serveis regionals d’ordre públic com del Cos d’Agents Rurals.

Segons Ferrer, en els darrers quatre anys els mossos han augmentat en un 12% el nombre d’agents a la Regió Policial del Camp de Tarragona, mentre que l’ARRO ha crescut en un 8% fins arribar als 96 agents que es desplaçaran a aquesta nova ubicació.

Moment de la reunió celebrada aquest matí a Tarragona.

El director general de la Policia ha afegit que actualment es disposa del projecte executiu bàsic i de la titularitat de la parcel·la.

D’aquesta manera a continuació s’iniciaran els tràmits per a la licitació del projecte de reforma de l’estructura existent amb l’objectiu de tenir-lo enllestit a mitjans de l’any ve. Serà a partir de llavors, ha conclòs el director, que es donarà llum verda a la licitació dels treballs de rehabilitació de l’edifici actual del polígon les Gavarres i el seu entorn exterior, per tal que comencin durant l’any 2026.

El trasllat al nou edifici de les Gavarres per part dels Agents Rurals forma part del Pla de Bases d’aquest Cos, el qual preveu la renovació de les seus de treball a tot Catalunya amb l’objectiu d’adaptar-se a l’actual increment d’efectius.

D’aquesta manera, a banda de les seus regionals, les àrees bàsiques dels Agents Rurals disposaran també d’una base petita i una altra de gran amb 18 i 30 agents respectivament. L’objectiu és tenir els edificis més preparats per continuar treballant estretament a cada territori.

Edifici en desús

El 6 d’octubre de l’any 2003, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona va acordar cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya una finca municipal de 2.518 m², ubicada entre els carrers Josep Maria Folch i Joan Amades i Gelats i la plaça Frederic Escofet i Alsina de les Gavarres.

Fins el novembre de l’any 2011, els Mossos d’Esquadra hi van tenir una comissaria la qual va quedar en desús amb l’entrada en funcionament de l’actual edifici policial ubicat al barri de Campclar de Tarragona. La recuperació d’aquest espai és fa necessari per tal de donar resposta al futur augment d’efectius i optimitzar el funcionament dels diferents serveis que donen resposta a la Regió Policial del Camp de Tarragona.

El polígon de les Gavarres, ubicat als afores de Tarragona, compta amb una destacada activitat comercial i empresarial atès que disposa d’un gran nombre de naus i concentra un important espai d’establiments d’oci, lleure i restauració.

El trasllat i per tant la presència tant de Mossos com d’Agents Rurals a la zona, contribuirà en l’augment de la seguretat demandada per les entitats i associacions de la zona. S’ha de tenir en compte a més, que aquest polígon està pròxim a les principals artèries de mobilitat del territori, com són les carreteres A-7 i T-11 així com l'AP-7.

El canvi en el règim jurídic dels terrenys per part del consistori municipal, era el pas previ per a la seva cessió a la Generalitat de Catalunya. Un cop es formalitzi aquest tràmit, el Govern Català disposarà d’un termini màxim de 5 anys per adequar l’edifici existent i posar-lo en servei durant un període no inferior als trenta anys següents.

