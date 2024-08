Desarticulat un grup criminal que elaborava i venia llaminadures amb cànnabis des de Cunit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van desarticular un grup criminal, el passat 8 de juliol, que presumptament elaborava i distribuïa productes alimentaris, principalment xocolatines i llaminadures, amb el component psicoactiu del cànnabis. Els fabricants feien enviaments des de Badalona a Itàlia, França i Alemanya.

En el marc de l’operació van portar-se a terme un total de sis entrades i perquisicions, entre elles a un obrador il·legal de Badalona, a tres a associacions cannàbiques de Barcelona, Granollers i Cunit. En total es van detenir cinc persones investigades per delictes contra la salut pública, contra la propietat industrial i pertinença a grup criminal.

Laboratori clandestí

La investigació es va iniciar al mes de gener de 2024, quan els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement de la possible existència d’un local que s’utilitzava com a obrador per fabricar i vendre productes alimentaris amb THC a Badalona.

Els agents van comprovar que en aquest local hi havia un constant moviment de persones entrant i sortint del local, les quals anaven canviant periòdicament. Al final de la jornada laboral a l’obrador, aquestes mateixes persones sortien carregades amb caixes de cartró precintades amb els productes finals, seguidament pujaven a un taxi i repartien les comandes a nivell local o bé les duien a una empresa de transport per tal de fer l’enviament internacional.

Aquestes caixes contenien xocolatines, patates de bossa, crispetes, salses, gominoles o cacau instantani, entre altres, infusionats amb THC, els quals, posteriorment els investigadors han comprovat que contenien un elevat percentatge del principi actius de Cannabinol, D.-9-tetrahidrocannabinol (THC).

Al local hi treballaven vàries persones amb rols diferenciats. En primer lloc, el cap del grup, un home de 35 anys, de nacionalitat italiana, el qual s’encarregava de coordinar el grup de treball gestionant les tasques que havia de fer cadascú i controlar l’activitat comercial, en segon lloc la persona encarregada de distribuir les comandes i en tercer lloc, la resta de persones encarregades de l’elaboració d’aliments del local.

El grup criminal comprava diferents tipus d'snacks de primeres marques reconegudes a una distribuïdora d'snacks i aperitius salats, per després infusionar-los amb THC. Seguidament, els aliments es reenvasaven amb un embolcall similar a l'original, però identificant la seva marca, amb una serigrafia d'una fulla de marihuana indicant la quantitat de THC addicionat al producte.

Amb tota informació recollida, els investigadors de la DIC van establir un operatiu el dia 8 de juliol, amb sis entrades i perquisicions a les localitats de Badalona, Granollers, i Cunit on es van produir les detencions, així com a tres a associacions cannàbiques a Barcelona.

A banda de gran quantitat de suports informàtics intervinguts, també va localitzar-se un volum important d’aliments preparats per al seu infusionat, resina de THC dissolta preparada per la injecció, diversos productes presumptament infusionats amb THC, centenars de productes d’acondicionament per a la venda del producte resultant (adhesius, caixes, etiquetes,...), així com bosses amb cabdells de diferents tipus de marihuana i prop de 62.000 euros en efectiu.

El canal de comunicació per informar d’aquests aliments infusionats en THC és una reconeguda aplicació de missatgeria, on es pot llegir el catàleg de productes i el preu de cadascun d’ells. A més a més, s’informa de les formes d’enviament i pagaments dels seus productes. De manera que, l’única forma de pagament acceptada són les criptomonedes i es van observar moviments de criptomonedes valorats en 480.000 $. També es va localitzar, en una de les associacions cannàbiques més de 8 kg de haixix i es va detenir el responsable de la mateixa per un delicte contra la salut pública.

Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 10 de juliol davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Badalona.

Et pot interessar