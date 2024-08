Quatre denunciats per quatre persones per tinença de drogues en dos locals del Vendrell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra juntament amb efectius de la Policia Local, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, van portar a terme ahir a la tarda un dispositiu policial conjunt de Seguretat Ciutadana en dos locals del municipi.

La inspecció administrativa es va portar a terme pels volts de les 17 hores a dos establiments ubicats a la plaça Ca l’Escori de la capital del Baix Penedès. Poc abans de l’inici de l’operatiu, els mossos van detenir un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues i un altre d’atemptat als agents de l’autoritat.

Es adonar-se la presència policial va intentar fugir del lloc per ocultar-se en un bloc d’habitatges pròxim fins que els agents el van localitzar i seguidament detenir. En l’escorcoll li van trobar diversos embolcalls de cocaïna i marihuana així com bitllets fraccionats per al tràfic de les substàncies intervingudes. L’home, el qual acumula diversos antecedents policials, va oposar una forta resistència i va ocasionar-los ferides lleus.

Durant la inspecció en els dos locals es van identificar 35 persones, algunes d'elles amb antecedents policials per delictes patrimonials. Així mateix, quatre persones van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents, en concret haixix i marihuana.

De la seva banda i en compliment de la ordenança municipal, la Policia Local va denunciar els dos establiments per no disposar de la corresponent assegurança. Finalment la Guàrdia Civil va formalitzar una denúncia a cadascun dels locals per irregularitats en la documentació relativa a la facturació i la Policia Nacional, va detenir dues persones per infringir la Llei d'Estrangeria.

Et pot interessar