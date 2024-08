La Cucafera busca princesa i cavaller el dia 11 a la plaça de les Cols

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cucafera de Tarragona ha despertat un any més després d’un llarg hivern. Ho va fer el passat dissabte a la tarda en plenes XXXIII Festes del Barri del Port on els seus veïns i veïnes, així com resta de la ciutat, van ser testimoni del despertar de la bèstia que novament atemoreix amb les seves queixalades pels carrers de la ciutat.

És per aquest motiu que urgeix trobar un valent cavaller que sigui capaç de capturar-la, així com una donzella/princesa amb dots especials per domesticar-la i fer-la bona. I és així que s’obre el càsting La Cucafera busca princesa i cavaller 2024.

Per participar, cal enviar abans del 8 d’agost un correu a cucaferatgn@hotmail.com on es facilitarà un formulari d’inscripció dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys, així com el poema que hauran de memoritzar per recitar i defensar el pròxim diumenge 11 d’agost sobre l’escenari a la Plaça de les Cols davant del jurat i el públic assistent. Els escollits representaran la llegenda el 14 de setembre durant la festa major.

