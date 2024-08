Cirurgians del Joan XXIII ajuden a millorar el sistema sanitari de Guinea Equatorial

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Guinea Equatorial és un país amb una situació mèdica sota mínims. Té 0,4 metges formats per cada 1.000 habitants. Amb una única facultat de medicina, no hi ha cap programa de formació. Del 2000 al 2022, només 524 estudiants han rebut el títol de medicina general. Tanmateix, el nombre d’especialistes nacionals a tot el país és actualment inferior a 100. Les dades són esfereidores.

Davant d’aquesta situació, el Dr. Robert Memba —cirurgià especialitsa de l’Hospital Universitari Joan XXIII de la ciutat de Tarragona i membre fundador i president de l’Organització No Governamental +QSalud (Més que Salut), una organització sense ànim de l’ucre que lidera el programa FES Guinea— s’ha reunit aquest mes de juliol amb el ministre de Sanitat de Guinea Equatorial, Mitoha Ondo’o, i amb el president del Nou Col·legi de Metges, Pascual Ndjomo, amb l’objectiu d’impulsar la formació especialitzada sanitària a Guinea Equatorial. Tot plegat, amb un programa específicament dirigit a dissenyar i implementar un programa nacional de formació d’especialistes quirúrgics a llarg termini.

A més a més, el passat mes d’abril d’aquest mateix any, es va fundar el primer Col·legi Oficial de Metges de Guinea Equatorial. I gràcies a la col·laboració del Servei de Cirurgia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, liderat per la Dra. Rosa Jorba, es pretén implicar la institució en la formació dels primers residents quirúrgics del país africà.

El Dr. Robert Memba porta anys treballant en el projecte, amb la col·laboració de la directora de Docència de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, la Dra. Mònica Rodríguez. Es van avaluar les necessitats per elaborar un mapa dels recursos disponibles, mentre es van fer diverses reunions científiques i tallers. Les beques per donar suport a la formació especialitzada a l’estranger van beneficiar 24 metges en un conjunt divers de disciplines mèdiques.

En col·laboració amb el gabinet tècnic del Ministeri de Sanitat de Guinea Equatorial es va crear una comissió reguladora per implementar el programa FES Guinea i el recentment constituït Col·legi de Metges Nacional de Guinea Equatorial. El Ministeri de Sanitat del país africà va incloure el projecte de +QSalud en el seu Pla nacional de desenvolupament sanitari, que es va començar a implementar el 2021 per continuar fins al 2025.

El Dr. Robert Memba ha deixat ben clar que «FES Guinea és un programa de formació especialitzada únic, que combina iniciatives efectives encapçalades inicialment per una ONG, però que ha incorporat amb èxit les autoritats sanitàries i acadèmiques locals, amb la qual cosa es garanteix la sostenibilitat a llarg termini».

