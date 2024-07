Buscant el Què, el Qui i el Com de La Cella

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El jaciment de La Sella, situat al terme municipal de Salou, es correspon amb un poblat protohistòric –datat en el primer mil·lenni aC– que hauria estat poblat per diverses cultures, especialment ibers, grecs i púnics. És considerat un assentament comercial i un punt d’intercanvi econòmic i social amb alguns dels ports més importants de la Mediterrània occidental, com les colònies gregues de Massàlia (Marsella), de Magna Grècia (Sicília i Sud d’Itàlia), i Ebussus (Eivissa).

Encara que una part del jaciment ja estat excavat per l’Ajuntament de Salou, queden moltes preguntes per respondre sobre l’origen, formació i funcionament del poblat. És per això que el Port de Tarragona, la URV i l’empresa IBER han impulsat l’excavació de la zona meridional del jaciment, fet que permetrà doblar la part excavada fins ara.

D’aquesta manera, l’equip liderat per Jordi Diloli (URV) i Ivan Cots (IBER) espera confirmar diversos descobriments efectuats en les excavacions que s’han fet des de l’any 2010. S’espera que els treballs arqueològics, que tindran una durada de cinc mesos, aportin noves informacions que serveixin per determinar qui van ser els fundadors del nucli, o corroborar les particularitats urbanístiques del poblat, que es va fundar a partir d’un repartiment en lots de terra seguint dos tipus de quadrícules predeterminades. També es vol esbrinar si un edifici en particular que sembla tenir un dibuix esquemàtic tripartit, respon a un ús no residencial, ja que fins ara no s’han localitzat espais culturals o d’emmagatzematge.

Una altra qüestió que capfica els investigadors és esbrinar d’on prové la iniciativa de fundar una ciutat com aquesta, des d’un esquema igualitari amb habitants d’estatus social alt, valorant si podria ser d’origen grec o cartaginès.

Tal com expliquen els responsables del projecte, un cop excavat tot el sector meridional, l’equip efectuarà una extensa documentació fotogràfica i fotogramètrica de les estructures exhumades amb l’objectiu de mantenir una reproducció fidel i detallada de tots els paraments originals, preveient una possible consolidació i adequació per a la seva socialització.

