Dolors Molas exposa les seves ‘esquerdes i escletxes’ al Castell de Vila-seca

Cristina Serret

A poc a poc, però sense pausa, Vila-seca –i, més concretament, el seu Castell- va escalant posicions en el circuit expositiu d’art contemporani al Camp de Tarragona i, per extensió, de tot el que queda fora de Barcelona.

Aquest mateix dimecres s’hi ha inaugurat una nova exposició que conviurà amb la que ja està en marxa des del passat mes de juliol (una retrospectiva del vilaplanenc Salvador Juanpere). Des d’aquesta mateixa setmana, l’obra escultòrica de Juanpere compartirà instal·lacions amb les pintures de Dolors Molas, artista vila-secana que l’any 1988 inaugurava la seva primera exposició –curiosament, també a Vila-seca– i que ara hi torna amb una obra que ha madurat al mateix ritme que la seva autora.

Molas exposa Sismografies a l’Espai Kies del Castell. Es tracta d’un conjunt de pintures que, en paraules de la mateixa autora, «tenen aquest títol perquè és una paraula amb un fort calat metafòric, amb una connotació de moviment que m’interessa molt».

«Igual que les sismografies són el dibuix d’un moviment, quan s’elabora un quadre l’artista també treballa per equilibrar moviments, les forces que venen de molt endins, els contraris, afirmació i negació», explicava. També són importants, detallava, els conceptes d’esquerdes, escletxes i forats, com a punt de partida i de trencament. En la presentació, Molas també va aprofitar per convidar l’espectador a «mirar l’obra d’una manera poètica, llegint-la d’una manera intuïtiva, allunyada de la mirada pràctica que fem com quan, per exemple, mirem el rellotge».

En la inauguració al Castell de Vila-seca, l’artista va estar acompanyada del comissari de l’exposició, Àngel Pomerol, i de l’historiador d’art Manolo Allué. Exercint d’amfitriona hi va ser la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca, Manuela Moya, la qual va explicar que aquesta és la novena exposició d’art que acull el Castell, des que l’any 2020 va iniciar el seu recorregut expositiu de la mà de la Fundació Vila Casas, amb la qual l’Ajuntament va establir un conveni de col·laboració.

En esmentar aquest conveni, Manuela Moya va aprofitar la seva intervenció per recordar amb afecte la figura d’Àlex Susanna, director artístic de la Fundació Vila Casas, que va morir el passat 27 de juliol i que mantenia una relació estreta amb Vila-seca, tant en la seva faceta de director d’art de la Fundació com en el seu vessant d’escriptor, ja que era habitual que presentés les seves novetats editorials en el Sant Jordi vila-secà.

Sismografies es podrà visitar fins al 3 de novembre al Castell de Vila-seca. L’horari d’estiu de l’exposició (fins al 15 de setembre) és de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

