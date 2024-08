El barri de Campclar tornarà a gaudir de les seves festes després de 10 anys

Publicat per Marta Gutiérrez Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri de Campclar tornarà a gaudir de les seves festes populars després de 10 anys sense celebrar-se. Aquest esdeveniment ha estat organitzat per la nova Associació de Veïns de Campclar, una entitat recentment constituïda per revitalitzar la comunitat.

L’associació, creada fa un any i mig, ha treballat per recuperar l’esperit festiu del barri. «Vam decidir fer aquestes festes perquè la gent també sàpiga que tenim l’associació i que volem fer coses pel barri», ha assegurat l’Anna, presidenta de l’associació.

La celebració comença avui amb una fira d’atraccions i una programació variada fins diumenge. El plat fort serà diumenge amb un concurs de talla de fusta amb serra elèctrica on 10 participants competiran per crear les millors figures. Durant els tres dies els veïns podran gaudir de diverses activitats com pinta cares, espectacles de sevillanes, zumba, correfoc, entre d’altres.

Des de l’associació esperen que la festa sigui un èxit per poder consolidar aquest esdeveniment anualment. Amb la mirada cap al futur, i a l’espera de disposar d’un local, l’associació ja pensa en les pròximes activitats per la gent de Campclar.

Et pot interessar