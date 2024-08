Salou reivindica el talent local i converteix les Nits Daurades en un aparador dels seus artistes

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou ja ho té tot a punt per a donar el tret de sortida a la seva Festa Major d’estiu, més coneguda amb el nom de les Nits Daurades. Demà al vespre es viurà l’acte inaugural que marcarà l’inici d’una programació d’oci, espectacles i cultura popular que s’allargarà fins al 15 d’agost. En els darrers anys, l’Ajuntament salouenc ha fet una important aposta per a fer de les Nits Daurades una oportunitat per a donar a conèixer el talent del municipi. Enguany, la programació no només continua en aquesta línia, sinó que la reforça amb fent dels artistes i agrupacions locals els grans protagonistes de les Nits Daurades.

Des de la regidoria de Festes expliquen que han volgut «posar en relleu el talent de la gent del nostre poble aprofitant els milers de visitants que trien Salou per fer vacances. Volem accentuar en aquestes festes el sentiment de pertinença i el nostre orgull de poble, i donar a conèixer els excel·lents artistes que tenim».

Com és habitual, el pregó i la tronada marcaran l’inici de les Nits Daurades. L’encarregat de pronunciar el pregó enguany serà el coordinador de màrqueting estratègic i desenvolupament de Solucions d’AENOR, Sergio González Fernández, que parlarà davant del públic assistent al jardí del Patronat Municipal de Turisme demà al vespre. El cap de setmana s’arrodonirà amb una exhibició de tots els elements festius salouencs diumenge al vespre a la plaça de les Comunitats Autònomes. Durant l’acte, tots els infants que comencin a fer-se grans podran entregar el seu xumet a la Morena de Salou.

Òpera i havaneres

Després d’una breu aturada, el dilluns, a partir del dimarts vinent la programació de les Nits Daurades es reprendrà amb propostes per a cada vespre i nit. El mateix dimarts, per exemple, es podrà gaudir de la Salou Festival Orchestra que, sota la direcció de Melani Mestre, presentaran el concert De l’òpera al tango, amb un repertori que inclou peces d’Àstor Piazzolla, Osvaldo Requena, Gardel, entre altres.

Les havaneres, un dels imprescindibles en qualsevol festa major catalana, tenen reservada la nit de dimecres 7, en un concert en el qual actuaran els grups Son de l’Havana, Els Cremats i Xicranda. Aquella mateixa jornada, a la tarda, la canalla haurà pogut gaudir de tallers infantils a l’Espigó del Moll.

Màgia, flamenc i nous talents

La màgia és una altra de les propostes que no falta mai a les Nits Daurades i enguany arriba el dijous 8 de la mà d’un joveníssim artista que ja ha recollit importants èxits internacionals. Parlem de Harry Merlin Piper. Aquest jove salouenc d’origen britànic que actua amb junt amb el seu pare a House of Illusion ha estat escollit enguany com el jove mag de l’any per The Magic Circle, sent el guanyador més jove d’aquest certamen britànic.

De cara al divendres 9, es podrà gaudir de dues propostes ben diferenciades. De 9 a 10 del vespre, es farà una activitat de marxa aquàtica per la platja de Llevant. A partir de les 10, l’acció torna a la plaça de les Comunitats Autònomes amb l’espectacle de flamenc La taberna que oferirà l’artista salouenca Mónica Novillo i la seva companyia.

A aquestes dues propostes made in Salou, cal sumar-hi una nit dedicada a donar a conèixer el talent més emergent del municipi. Es viurà el dilluns 12 i sota el títol de Talent musical de Salou, en concert, agruparà tant a djs, com a solistes i bandes de sons urbans i de sons pop.

Concerts tributs

En aquesta nova edició de les Nits Daurades, s’ha fet una aposta ferma pels concerts homenatge amb diverses bandes tribut. El primer d’aquests arribarà la nit del dissabte 10 i anirà a càrrec de Coldday, una banda tribut a Coldplay, que interpretarà els temes que ja s’han convertit en veritables himnes dels nostres temps. L’endemà serà el torn, primer, del tardeo solidari, organitzat per l’Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí, i després d’¡Ochentazo! Festa dels 80, a càrrec de la discoteca Flash Back i comptarà amb el DJ Carlos Wellington.

Dilluns 12, es podrà gaudir d’una Nit de Salsa amb Agustín Aspa i el seu grup Habana. Els amants de les guitarres no es podran perdre l’actuació de Bada Bing Band, que oferirà dimarts 13 versions de rock. Aquesta no serà l’única formació que pujarà a l’escenari de la plaça de les Comunitats Autònomes aquella jornada i és que a continuació serà el torn de Còctel Tributov, una banda que retrà homenatge als solistes i grups més grans de tots els temps. L’últim dels tributs es podrà gaudir el dimecres 14 de la mà de Voy a pasármelo bien, una banda que homenatja als mítics Hombres G.

Tradició i cultura popular

La cultura popular tindrà diverses cites al llarg de les Nits Daurades. Començarà aquest diumenge amb l’exhibició dels grups festius i continuarà el pròxim cap de setmana. Dissabte 10, hi haurà una ballada de sardanes a l’Espigó del Moll i a continuació es viurà la Nit de Foc, on participaran els Diables Maleïts i les Bruixes Latemó, el Xaloc i la Morena de Salou, així com altres grups convidats.

El moment àlgid de la festivitat es viurà el dia 15, dia de la patrona de Salou, en el qual s’oficiarà la missa solemne en honor a Santa Maria del Mar. L’ofici precedirà l’emblemàtica processó de la Mare de Déu. Com sempre, aquesta tindrà una part del recorregut per terra i una part per mar. Els focs artificials i el ball amb l’orquestra La Privada posaran el punt final a les Nits Daurades.

Et pot interessar