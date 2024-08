Pau Ricomà es mulla i anuncia el seu vot sobre el preacord entre ERC i el PSC per investir Illa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha acabat cedint i, finalment, ha anunciat què votarà a la consulta de demà, que farà ERC a la militància sobre el preacord amb el PSC per investir Illa. En un primer moment, Ricomà va dir que no es pronunciaria i va demanar a Oriol Junqueras que es posicionés sobre la consulta, ja que es presenta per president del partit.

Aquest dijous, Ricomà ha anunciat que votarà en contra del preacord «perquè estem defensant el que voldríem que fos, no el que és. Començant perquè el PSC actual no té res a veure amb el dels anys 80, s’ha refet a costa de l’electorat de C’s i entre incomplir l’acord o perdre el seu electorat està clar que farà», ha explicat a X. Tot i la seva negativa, ha confirmat que és conscient de l’esforç que ha fet l’equip negociador i l’executiva per arribar al preacord.

L'exbatlle es pregunta «estem disposats a fer Illa president?» i assegura que no està en contra en que el president de la Generalitat sigui del PSC, ja que en altres ocasions ha votat a favor. «Però el projecte polític d’llla no és el de la construcció nacional sinó el de la deconstrucció i ens enganyem si pensem que hi renunciarà», ha argumentat.

Ricomà ha afegit que «la investidura es farà sobre un 'pre' acord. No tenim ni acord concret ni el beneficiari de la investidura s’hi ha compromès públicament». El tarragoní ha lamentat que «ens pesa massa la situació immediata» i preveu «dificultats sensibles per ERC si investim Illa».

Entre els punts que inclou el preacord, Ricomà ha fet èmfasi en el de la Convenció Nacional de conflicte polític i creu que «només servirà per la resolució des de la perspectiva de la sedació, si és que serveix per a res».

També ha publicat a X que «les inconcrecions respecte al nostre concert econòmic són molt grans i no ens quedem la clau. Si l’avenç és la recaptació de l’IRPF diguem-ho així i valorem-ho com el que és, un avenç parcial. Important, però és l’única concreció».

Altres posicionaments

Molts dels militants d'Esquerra han anat mostrant a les xarxes socials el seu posicionament arran del debar intern sobre el preacord. Entre ells hi ha el regidor a l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig i Andreu, que també ha explicat que votarà en contra ja que consider que «l'acord no arriba als mínims i perpetua l'estratègia que ens enfonsa».

Puig aposta per estar a l'oposició ja que considera que «amb les mans lliures ens farà mes forts que continuar ofegats en les contradiccions del 'mentrestant'. I afegeix que cal fer «una passa enrera per agafar perspectiva, parlar amb la societat i recuperar un partit independentista guanyador, de mirada llarga, transformadora i republicana».

La secretària general del partit, Marta Rovira, ha defensat el pacte afirmant que és un «salt endavant importantíssim». En canvi, l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha mostrat «respecte» pel preacord, però ha mantingut silenci sobre el vot. Bona part de l'executiva d'ERC, membres del Govern i alcaldes dels republicans s'han mostrat favorables a l'entesa, però també han aparegut veus contràries. La diputada al Congrés, Pilar Vallugera, el conseller nacional del partit, Joan Puig, o exdiputats han fet públic el seu 'no' a la consulta.

El dia que es va anunciar l'acord, alguns consellers com Carles Campuzano, Roger Torrent, Natàlia Mas Guix, Ester Capella, Meritxell Serret, Tània Verge o Joan Ignasi Elena van acompanyar Raquel Sans a la roda de premsa i molts d'ells s'han mostrat partidaris del pacte amb els socialistes.

També bona part de l'executiva ha fet públic que està a favor de ratificar el pacte, amb noms destacats com la secretària general adjunta, Marta Vilalta, el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, o el vicesecretari general de comunicació, Oriol Duran.

Així mateix, s'han pronunciat alcaldes d'ERC de municipis importants que han avalat el preacord. Hi ha noms com el de Marc Aloy, alcalde de Manresa, Aurora Carbonell (Sitges), Marc Giribet (Sant Andreu de la Barca), Jordi Viñas (Salt), Adam Tomàs (Amposta), Alba Pijuan (Tàrrega) o Ferran Estruch (Cardona).

Així mateix, els exdiputats d'ERC Jordi Orobitg i Carles Castillo han expressat el seu vot contrari a la consulta. També s'han decantat pel 'no' militants com l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent, o l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió.

D'igual manera s'ha manifestat el portaveu de la Diputació de Girona i exalcalde de Roses, Joan Plana, així com el portaveu d'ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez o l'exconseller Alfred Bosch.

El preacord

El preacord entre ERC i el PSC per a investir Salvador Illa contempla entre altres qüestions un «concert econòmic solidari» amb el qual la Generalitat passi a recaptar «el 100% dels impostos» de forma progressiva i «surti del règim comú» a través de la modificació de la LOFCA. També contempla una Convenció per a la resolució del conflicte polític (presidida per ERC) i un Departament de llengua catalana a la Generalitat.

A falta de fer pública la lletra petita del preacord, serà l'Agència Tributària de Catalunya qui de forma progressiva «recaptarà, liquidarà i inspeccionarà el 100% dels impostos», excloent els municipals, posant com a exemples l'IRPF, l'IVA i l'impost de societats.

Els republicans han pactat un calendari, que començarà amb la campanya de la renda de l'any 2025. El preacord contempla les «modificacions legals necessàries» per a fer-ho possible (incloent-hi la LOFCA), tot i que requerirà majories al Congrés, on formacions com Compromís ja han expressat el seu recel.

Convenció del conflicte polític i Departament de llengua catalana

Més enllà de la qüestió del finançament, el preacord entre ERC i el PSC també contempla altres mesures en àmbits com el català. Concretament, els dos partits han acordat la creació d'una conselleria de Política Lingüística «perquè les polítiques relatives a la llengua s'asseguin a les taules grans». També contempla reforçar la llengua en el sector audiovisual o «blindar» la immersió de «l'ofensiva judicial».

D'altra banda, el pacte també preveu la creació d'una Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte Polític, una taula de partits en el marc del Parlament amb totes les forces parlamentàries. Serà presidida pels republicans, que han assegurat que «ja va sent hora que el partit que ha guanyat les eleccions digui quines propostes té».

El preacord també preveu un consorci per a l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, impulsar la gratuïtat de l'infantil 2 o «garantir la continuïtat» del Departament d'Igualtat i Feminismes malgrat el canvi de Govern.

