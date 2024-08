L’anàlisi per al Pla Estratègic de Comerç de Tarragona mostra l’augment de les compres ‘online’ en botigues de roba

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La pandèmia ha fet incrementar de forma considerable les compres online. Tarragona no és una excepció i així es demostra en l’anàlisi que s’està duent a terme per a l’elaboració del Pla Estratègic de Comerç, un full de ruta que vol impulsar l’Ajuntament per revitalitzar el teixit comercial. La companyia Procom Retail està realitzant un primer estudi per conèixer la situació actual a la ciutat per, posteriorment, redactar un pla d’acció de la mà dels diferents agents implicats en el sector.

Durant el passat mes de juny, l’empresa consultora experta en comerç local va realitzar 310 enquestes a peu de carrer, tant a persones residents a Tarragona —que representen gairebé un 70% dels entrevistats—, com a gent que estava de visita a la ciutat. Dels resultats obtinguts es desprèn que, en el sector de la moda, un 13% de les compres es realitzen en línia. Això suposa un increment de l’11% respecte al 2019. Aquell any, el consistori va encarregar l’elaboració d’un Pla Estratègic de Comerç, el qual mai acabar de sortir a la llum.

En aquella ocasió, també va ser Procom Retail l’encarregada d’elaborar-lo. En l’anàlisi que van realitzar fa cinc anys, el percentatge de les compres per internet era més residual, ja que només arribaven al 2%. «La pandèmia va accelerar aquest canvi», indiquen fonts de la companyia, des de la qual assenyalen que «abans la gent anava físicament a les botigues i, ara, una part cada cop més important de la compra es fa online». Aquesta situació afecta de forma directa als comerços més petits i tradicionals que es queden enrere davant aquesta evolució continua cap a la digitalització. Aquest serà un dels aspectes que es tindran en compte a l’hora de confeccionar el futur pla d’acció.

Les enquestes també van evidenciar l’increment en la compra de roba de segona mà. Aquest és un element que no apareixia en l’estudi que es va realitzar l’any 2019. «Això indica que tots estem canviant la manera de comprar i de relacionar-nos amb el comerç, i les empreses s’han d’adequar a aquests hàbits», destaquen des de Procom Retail. Tanmateix, des de la companyia apunten que en «la part més quotidiana», «la introducció de l’online és més petita». La compra més tradicional en els mercats municipals i mercadets encara tenen un pes molt important, tot i que cada cop hi ha més tarragonins que compren en supermercats.

Accions a curt termini

En les darreres setmanes, han estat treballant a analitzar la demanda. A partir d’ara, se centraran en la demanda. «Veurem si, respecte al 2019, han baixat el nombre d’establiments o quants locals tancats hi ha en els diferents barris i zones de la ciutat. També estudiarem com s’han transformat els establiments i si predominen els negocis d’algun tipus en concret», apunten des de l’empresa.

D’aquesta manera, es farà «una primera base de recerca d’informació per fer una fotografia de com estem ara». A partir de l’anàlisi i de les converses amb els diferents agents del teixit comercial, s’actualitzarà el Pla Estratègic de Comerç que es va elaborar l’any 2019 per al període entre el 2020 i 2025, i que no es va acabar executant. Aquest cop, més enllà de marcar una estratègia, es volen fixar accions concretes per treballar a curt i mitjà termini.

