Comuns i PSC pacten reduir els creuers, tot i les reticències del Port de Tarragona

Publicat per Oriol Castro

Comuns i el Partit Socialista de Catalunya van ultimar ahir un pacte per a investir Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya. Entre els diferents punts de l’escrit que tracten o afecten el Camp de Tarragona, destaca el compromís per a la «reducció dels creuers i creueristes».

L’acord no detalla de quina forma es planteja aconseguir-ho, tot i que sí indica que s’iniciarà, en un termini de sis mesos, un «estudi de la capacitat de càrrega turístics del país». L’anàlisi se centrarà especialment en «les àrees d’alta densitat», per a incloure-la com a «instrument de planificació turística». L’any passat van arribar 115.209 creueristes a la Tarragona, amb un total de 57 escales. Enguany, la previsió és que arribin 122.000 passatgers.

Des del partit socialista, s’indica que el text és un «pre-acord». «La definició concreta es veurà més endavant perquè són mesures que haurà d’implementar el futur Govern», expliquen fonts del partit. Per tant, quedarà per veure si aquesta reducció afectarà o no a Tarragona i, si ho fa, de quina manera.

Governança tarragonina

Per la seva banda, des del Port de Tarragona es recorda que l’activitat de creuers a la ciutat és «incipient» en comparació a altres punts de la Mediterrània. «Neix a partir d’un model sostenible, consensuat pels principals agents públics i privats del territori», explica Saül Garreta, president del Port.

L’executiu també assenyala que al territori ja existeix la Taula Institucional de Creuers, que es reuneix periòdicament i des d’on s’estableixen els objectius i accions «en clau territorial i sostenible», pensant en donar a conèixer el conjunt de les destinacions de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. En aquest organisme hi participen representants de l’Ajuntament de Tarragona i Vila-seca, de la Diputació, així com de la Universitat Rovira i Virgili i la Cambra de Comerç, entre d’altres.

«Pensem que aquest model de governança genuïnament tarragoní, sostenible i consensuat se situa dins dels paràmetres de respecte mediambiental, de limitació de l’impacte social i de qualitat turística que la gran majoria vol a Tarragona i a Catalunya», expressa Garreta.

Fiscalitat del Hard Rock

Més enllà, l’acord entre Comuns i PSC també tracta el projecte més mediàtic al Camp de Tarragona: el Hard Rock. L’entesa indica que el futur Govern «no facilitarà projectes com el macrocasino» i que, per aquest motiu, s’eliminarà la reducció de la fiscalitat del joc prevista. «Ens hem mantingut ferms en què Catalunya no pot ser el casino d’Europa, i ho hem aconseguit. El Hard Rock no es farà a Catalunya», va expressar ahir Jéssica Albiach, coordinadora del partit.

L’acord també mostra el compromís de posar en marxa el TramCamp en la pròxima legislatura.

