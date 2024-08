L’Ajuntament de Tarragona descarta la creació d’un mirador a l’antic Hostal del Sol

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El solar de l’antic Hostal del Sol no es convertirà, finalment, en un mirador. Fonts municipals han confirmat a Diari Més que l’actual equip de govern no té intenció de tirar endavant aquest projecte. Cal recordar que es tracta d’una iniciativa que es va anunciar a finals del mandat passat. La llavors consellera de Parcs i Jardins, Elvira Vidal, va anunciar que l’Ajuntament convertiria aquesta finca ubicada al passeig de Sant Antoni en un jardí que es convertiria en un mirador des d’on poder observar el mar Mediterrani.

Des de l’executiu al·leguen que s’ha descartat aquesta idea «a causa de les dificultats que s’han trobat amb la Comissió de Patrimoni» de la Generalitat de Catalunya. En aquest solar, que és de titularitat municipal des del 2008, es troba el baluard napoleònic de Sant Climent. És un monument històric declarat Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN) i es va construir durant el segle XVII per tal de reforçar les muralles romanes i medievals de Tarragona. Després de la Guerra del Francès, l’estructura va quedar inservible.

En els últims anys, el solar de l’antic Hostal del Sol ha tingut diferents usos. Va ser un aparcament de zona blava i, durant uns anys, es va convertir en un espai d’assajos dels Xiquets de Tarragona. El març del 2022, l’anterior govern va anunciar que aquesta finca passaria a ser un mirador. A finals d’aquell any, la Comissió de Patrimoni va aprovar el projecte de l’Ajuntament per rehabilitar el baluard de Sant Climent. En aquell moment, es va dir que era el primer pas per convertir la finca en una zona verda. Ha passat un any i mig des de llavors i, ara, l’actual govern assegura que estan trobant dificultats amb la Generalitat, fins al punt que han decidit no tirar-ho endavant.

La torre de vuit plantes que va tancar les seves portes l’any 1976

L’edifici de l’Hostal del Sol, una torre de vuit plantes, va tancar les seves portes l’any 1976. El 1998, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictava que aquest equipament afectava negativament l’entorn paisatgístic de la Muralla romana i del baluard napoleònic de Sant Climent. No va ser fins al 2010 que es va començar a enderrocar l’edifici, després que l’Ajuntament adquirís l’immoble dos anys abans. No va ser un camí de roses, ja que van haver de superar diversos processos judicials durant aquells anys.

