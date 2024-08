La Baixada, imatge de Santa Tecla 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui s’ha presentat públicament la imatge de Santa Tecla d’enguany, que plasma els moments més àlgids de l’acte de la Baixada del 21 de setembre a la nit; i s’ha fet en roda de premsa amb la consellera de Cultura, Sandra Ramos, acompanyada per l’artista i dissenyador, autor de la imatge, Marc Volpini i representants de les diferents entitats tarragonines que produeixen les peces del marxandatge.

Així doncs, tal i com han pogut explicar la consellera i l’autor de l’obra «el cartell de les festes d’enguany està dedicat a un dels actes més participatius de la festa major de Tarragona i hem volgut donar importància al públic, els autèntics protagonistes». En ser un acte massiu i amb una gran representació simbòlica, Volpini ha volgut destacar sobretot les mans, plasmades en colors diferents, simbolitzant la diversitat de la societat.

Com cada any les entitats s’han implicat activament en el desenvolupament del marxandatge i per aquest motiu han estat presents i han mostrat les seves peces. El Ball de Diables amb la samarreta; la Fundació Estela amb el domàs i la polsera de nens perduts; els Diables Voramar amb la bossa i el porta gots; La Moixiganga amb el mocador; el Ball de Gitanes amb la polsera; l’Agrupació de Portants dels Nanos Vells amb la totebag i el ventall dels Comerciants de la Via-T i la xapa i l’iman del Ball de Cossis i el got de la cooperativa Combinats.

Una baixada complerta

A la imatge hi té un paper destacat tant l’Àliga, com els Gegants Vells, el Lleó i la Mulassa i els diferents espais on es desenvolupa l’acte; és a dir no només les escales de la Catedral, sinó també les voltes del carrer Merceria i la plaça de la Font, on conclou la nit del 21. L’artista no ha oblidat altres elements imprescindibles i presents en qualsevol acte tradicional; com son els portants de les bèsties, els geganters i els músics.

El cartell busca el to clàssic i popular de les auques i per aquest motiu la imatge s’ha dividit en vinyetes que reflecteixen moments clau de la Baixada, amb un estil que recorda l'art decó i amb una paleta de colors primaris que li dona una pàtina d'antiguitat. «L'objectiu és que el cartell sigui memorable i representi l'esperit col·lectiu de les festes, més com una obra popular que com una obra d'art» ha conclòs l’artista.

El 24 d’agost, a la venda

Com ja és habitual, la venda inicia el proper dissabte 24 d’agost als Mercats i diferents Mercadets de Tarragona, així com als establiments habituals. A partir de l'11 de setembre també es podran comprar tots els elements oficials de marxandatge a l'estand de festes, ubicat com és habitual al vestíbul del Teatre Tarragona.

Un any més es podran comprar els productes oficials de les festes de Santa Tecla de manera virtual a la botiga de les festes de Santa Tecla en línia. Aquest sistema també permet fer la reserva del producte desitjat a partir del dia 1 de setembre, així com demanar l'enviament a domicili.

L’artista

Marc Volpini Tondo és un artista vallenc d'infantesa i tarragoní d'adopció, amb àmplia experiència en disseny gràfic, il·lustració, maquetació, animació i composició musical publicitària. Les seves creacions han il·lustrat moltes de les activitats culturals de Tarragona, com el cartell de Sant Magí 2022 on apareixien el gegants ballant, el cartell del Festival Dixieland 2022, en el que una parella ballava swing davant del Mercat i la imatge del Festival Tarragona Sona Flamenc 2023, amb una peça de disseny conceptual.

És el dissenyador habitual del segell discogràfic No Aloha Records, membre de l’Associació d’Il·lustradores de Tarragona i col·labora com a il·lustrador a la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament de la Catalunya Sud i realitza suports de comunicació gràfica per a l’Oficina de Compromís Social de la URV. La seva gran afició és la música. Actualment és el baixista del grup Islandia Nunca Quema, i anteriorment ha estat el cantant i guitarrista dels grups Zien Años i Brott, actualment en latència indefinida.

